СМИ: Силуанов поручил изучить использование конвертируемых бондов в приватизации
Министр финансов Антон Силуанов поручил своим заместителям проработать возможность применения конвертируемых облигаций как инструмента для приватизации и развития рынка капитала. Об этом «Интерфаксу» сообщил источник, знакомый с ходом обсуждений.
Поручение было дано по итогам совещания, которое Силуанов провел в начале августа. Срок его исполнения установлен до 31 октября.
Конвертируемые облигации представляют собой долговые бумаги, которые могут быть обменены на акции эмитента по фиксированному курсу. Для компаний они являются более гибким способом привлечения финансирования, чем кредиты или классические облигации. Для инвесторов такие бумаги сочетают фиксированный купонный доход и возможность получить прибыль при росте стоимости акций.
По данным источника, министр также поручил продолжить работу над системой мотивации руководителей госкомпаний, увязывая ее с ростом рыночной стоимости акций. До конца октября планируется определить список компаний, где будут внедрены такие программы.
16 июня сообщалось, что Банк России видит возможности для оживления рынка конвертируемых облигаций, который пока не сформировался. Центробанк считает необходимым доработать правила с учетом интересов эмитентов и инвесторов.