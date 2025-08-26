СМИ: Силуанов поручил изучить использование конвертируемых бондов в приватизации

Конвертируемые облигации представляют собой долговые бумаги, которые могут быть обменены на акции эмитента по фиксированному курсу. Для компаний они являются более гибким способом привлечения финансирования, чем кредиты или классические облигации. Для инвесторов такие бумаги сочетают фиксированный купонный доход и возможность получить прибыль при росте стоимости акций.