Как ЦБ предлагает оживить рынок конвертируемых облигаций

Как ЦБ предлагает оживить рынок конвертируемых облигацийРазвитию инструмента мешает отсутствие гибкости конвертации и примеров успешных размещений
Банк России видит возможности для оживления рынка конвертируемых облигаций, который пока не сформировался, несмотря на улучшение регулирования этого сегмента с 2019 г., говорится в новом обзоре на сайте регулятора. ЦБ считает, что необходимо доработать регулирование с учетом потребностей эмитентов и инвесторов.
Конвертируемые облигации – это долговые ценные бумаги, которые дают владельцам возможность в определенный момент обменять их на акции эмитента по установленному курсу. Для эмитентов выпуск конвертируемых бондов обычно рассматривается как более гибкий инструмент привлечения финансирования (в сравнении с обычными облигациями или кредитованием). Его использование может быть обусловлено, например, финансовым состоянием компании, стратегией развития и др. Для инвесторов сочетание характеристик облигаций и акций позволяет получать фиксированный купонный доход, а также потенциальную выгоду в случае роста стоимости акций компании.