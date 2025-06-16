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Как ЦБ предлагает оживить рынок конвертируемых облигаций

Развитию инструмента мешает отсутствие гибкости конвертации и примеров успешных размещений
Мария Викулова
Максим Стулов / Ведомости
Максим Стулов / Ведомости

Банк России видит возможности для оживления рынка конвертируемых облигаций, который пока не сформировался, несмотря на улучшение регулирования этого сегмента с 2019 г., говорится в новом обзоре на сайте регулятора. ЦБ считает, что необходимо доработать регулирование с учетом потребностей эмитентов и инвесторов.

Конвертируемые облигации – это долговые ценные бумаги, которые дают владельцам возможность в определенный момент обменять их на акции эмитента по установленному курсу. Для эмитентов выпуск конвертируемых бондов обычно рассматривается как более гибкий инструмент привлечения финансирования (в сравнении с обычными облигациями или кредитованием). Его использование может быть обусловлено, например, финансовым состоянием компании, стратегией развития и др. Для инвесторов сочетание характеристик облигаций и акций позволяет получать фиксированный купонный доход, а также потенциальную выгоду в случае роста стоимости акций компании.

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На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

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Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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