Как ЦБ предлагает оживить рынок конвертируемых облигаций

Конвертируемые облигации – это долговые ценные бумаги, которые дают владельцам возможность в определенный момент обменять их на акции эмитента по установленному курсу. Для эмитентов выпуск конвертируемых бондов обычно рассматривается как более гибкий инструмент привлечения финансирования (в сравнении с обычными облигациями или кредитованием). Его использование может быть обусловлено, например, финансовым состоянием компании, стратегией развития и др. Для инвесторов сочетание характеристик облигаций и акций позволяет получать фиксированный купонный доход, а также потенциальную выгоду в случае роста стоимости акций компании.