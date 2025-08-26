Банк России понизил курс евро на 1 рубль

Опрошенные «Ведомостями» эксперты заявляли, что встреча лидеров РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа 15 августа на Аляске могла привести к временной волатильности курса рубля. Например, в случае ослабления санкций российский рынок бы ощутил приток нерезидентов. Как следствие, укрепился бы рубль, однако такой сценарий аналитики посчитали маловероятным.