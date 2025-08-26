Банк России понизил курс евро на 1 рубль
Банк России понизил курс евро на 27 августа на 1,09 руб. до 93,37 руб. Это следует из данных на сайте регулятора.
В то же время курс доллара упал на 0,16 руб. до 80,53 руб. Курс юаня же снизился на 0,08 руб. до 11,18 руб.
Опрошенные «Ведомостями» эксперты заявляли, что встреча лидеров РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа 15 августа на Аляске могла привести к временной волатильности курса рубля. Например, в случае ослабления санкций российский рынок бы ощутил приток нерезидентов. Как следствие, укрепился бы рубль, однако такой сценарий аналитики посчитали маловероятным.
ЦБ устанавливает курсы валют после введения американских санкций против Мосбиржи. С декабря 2024 г. регулятор рассчитывает курсы валют к рублю на основе объединенных данных биржевых и внебиржевых сегментов рынка.