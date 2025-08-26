ЦБ: объем выдач ипотеки в июле увеличился на 15%

Согласно предварительным данным экспресс-мониторинга аналитического агентства Frank RG, всего за семь месяцев этого года банки выдали 372 200 ипотечных кредитов на сумму 1,8 трлн руб., что меньше на 50% и на 42,9%, чем в 2024 г. соответственно. Рост выдач начался в феврале 2025 г., когда общая сумма жилищных кредитов резко увеличилась на 80% после спада на 57% в январе – с тех пор темпы прироста замедлились, но все равно от месяца к месяцу динамика положительная.