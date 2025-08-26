Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Идеи управления
Город
Ведомости&
Техуспех
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Бизнес-регата
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Финансы /

ЦБ: объем выдач ипотеки в июле увеличился на 15%

Ведомости

Объем выдач ипотеки за июль увеличился на 15% до 356 млрд руб., говорится в обзоре ЦБ о динамике развития банковского сектора.

Основной объем кредитов (85%) выдавался по госпрограммам. На «Семейную ипотеку» пришлось 256 млрд руб. (220 млрд руб. в июне). Выдачи рыночной ипотеки из-за высоких ставок (под 23,1% в июле) остаются низкими – 60 млрд руб.

Задолженность населения по ипотеке за месяц выросла на 0,7% (+0,6% в июне). По данным ЦБ, это сопоставимо со среднемесячным приростом за первое полугодие 2024 г. Портфель потребительских кредитов сократился на 0,5% (-0,8% в прошлом месяце). Ставки остаются высокими, но по ним наблюдается постепенный спад.

Темп прироста средств населения в банках практически не изменился с предыдущего месяца: +1,3% в июле и +1,5% в июне. Средства юридических лиц выросли на 1,4%, а в июне они уменьшились на 0,2%. В Цб объяснили прирост авансированием платежей по госконтрактам.

Требования банковского сектора к компаниям с учетом вложений в облигации увеличились на 1,1% – 0,9% в прошлом месяце. Треть прироста пришлась на застройщиков жилья, объяснили в Центробанке.

Согласно предварительным данным экспресс-мониторинга аналитического агентства Frank RG, всего за семь месяцев этого года банки выдали 372 200 ипотечных кредитов на сумму 1,8 трлн руб., что меньше на 50% и на 42,9%, чем в 2024 г. соответственно. Рост выдач начался в феврале 2025 г., когда общая сумма жилищных кредитов резко увеличилась на 80% после спада на 57% в январе – с тех пор темпы прироста замедлились, но все равно от месяца к месяцу динамика положительная.

Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Нажимая кнопку «Подписаться», я даю свое согласие получать письма от «Ведомости» и подтверждаю, что ознакомился и принимаю Политику по защите персональных данных

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow, 24smi

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных