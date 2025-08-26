ЦБ: объем выдач ипотеки в июле увеличился на 15%
Объем выдач ипотеки за июль увеличился на 15% до 356 млрд руб., говорится в обзоре ЦБ о динамике развития банковского сектора.
Основной объем кредитов (85%) выдавался по госпрограммам. На «Семейную ипотеку» пришлось 256 млрд руб. (220 млрд руб. в июне). Выдачи рыночной ипотеки из-за высоких ставок (под 23,1% в июле) остаются низкими – 60 млрд руб.
Задолженность населения по ипотеке за месяц выросла на 0,7% (+0,6% в июне). По данным ЦБ, это сопоставимо со среднемесячным приростом за первое полугодие 2024 г. Портфель потребительских кредитов сократился на 0,5% (-0,8% в прошлом месяце). Ставки остаются высокими, но по ним наблюдается постепенный спад.
Темп прироста средств населения в банках практически не изменился с предыдущего месяца: +1,3% в июле и +1,5% в июне. Средства юридических лиц выросли на 1,4%, а в июне они уменьшились на 0,2%. В Цб объяснили прирост авансированием платежей по госконтрактам.
Требования банковского сектора к компаниям с учетом вложений в облигации увеличились на 1,1% – 0,9% в прошлом месяце. Треть прироста пришлась на застройщиков жилья, объяснили в Центробанке.
Согласно предварительным данным экспресс-мониторинга аналитического агентства Frank RG, всего за семь месяцев этого года банки выдали 372 200 ипотечных кредитов на сумму 1,8 трлн руб., что меньше на 50% и на 42,9%, чем в 2024 г. соответственно. Рост выдач начался в феврале 2025 г., когда общая сумма жилищных кредитов резко увеличилась на 80% после спада на 57% в январе – с тех пор темпы прироста замедлились, но все равно от месяца к месяцу динамика положительная.