ЦБ: портфель кредитов застройщикам во II квартале вырос на 8%
Во II квартале 2025 г. объем портфеля проектного финансирования строительства жилья увеличился на 0,7 трлн руб., следует из отчета ЦБ. Для сравнения: в I квартале рост составил 0,4 трлн руб.
Регулятор отмечает, что выдачи кредитов немного выросли из-за запуска новых проектов, тогда как погашения снизились на фоне замедления ввода жилья в эксплуатацию. На конец июня задолженность застройщиков превысила 9,3 трлн руб., что составляет 48% капитала банковского сектора.
Проектное финансирование обеспечило около 60% прироста корпоративного кредитного портфеля за квартал. Продажи квартир по договорам долевого участия в стоимостном выражении сократились на 6% до 1,3 трлн руб. Поступления на эскроу-счета сохранились на уровне первого квартала – 1,1 трлн руб. Разница между продажами и поступлениями связана с рассрочками, объем которых выше официальной статистики, так как часть платежей поступает по ранее заключенным договорам.
Средневзвешенная ставка по портфелю проектного финансирования достигла 10,7% годовых (+0,4 п. п. за квартал), что значительно ниже средней ставки корпоративного кредитования (18,9%).
26 августа ЦБ также сообщал, что в июле объем выдач ипотеки вырос на 15% до 356 млрд руб. Основная часть кредитов (85%) пришлась на госпрограммы. На «Семейную ипотеку» пришлось 256 млрд руб. (220 млрд руб. в июне). Выдачи рыночной ипотеки остаются низкими из-за высоких ставок – 60 млрд руб. при средней ставке 23,1%.