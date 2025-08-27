ЦБ: портфель кредитов застройщикам во II квартале вырос на 8%

Проектное финансирование обеспечило около 60% прироста корпоративного кредитного портфеля за квартал. Продажи квартир по договорам долевого участия в стоимостном выражении сократились на 6% до 1,3 трлн руб. Поступления на эскроу-счета сохранились на уровне первого квартала – 1,1 трлн руб. Разница между продажами и поступлениями связана с рассрочками, объем которых выше официальной статистики, так как часть платежей поступает по ранее заключенным договорам.