ЦБ: во II квартале россияне оплатили покупки по биометрии 60 млн раз

29 июля глава Сбербанка Герман Греф на встрече с президентом Владимиром Путиным заявил, что Россия вышла на мировое лидерство в оплате по биометрии. По его словам, за полтора года с момента внедрения этой технологии уровень мошенничества равен нулю. В стране уже установлено 1,2 млн терминалов, где доступна оплата по лицу, включая системы прохода в метро и общественный транспорт крупных городов.