ЦБ: во II квартале россияне оплатили покупки по биометрии 60 млн раз

Ведомости

Во II квартале 2025 г. россияне оплатили покупки по биометрии около 60 млн раз на общую сумму порядка 45 млрд руб., сообщается в Telegram-канале Банка России.

Количество операций выросло в 1,5 раза по сравнению с I кварталом и в 11 раз по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Средний чек составил 770 руб. против 774 руб. в январе – марте.

За апрель – июнь россияне также почти 990 млн раз воспользовались QR-кодами, оплатив товары и услуги на сумму свыше 1,3 трлн руб. Это на 25% больше по количеству операций и на 16% больше по объему, чем в предыдущем квартале.

29 июля глава Сбербанка Герман Греф на встрече с президентом Владимиром Путиным заявил, что Россия вышла на мировое лидерство в оплате по биометрии. По его словам, за полтора года с момента внедрения этой технологии уровень мошенничества равен нулю. В стране уже установлено 1,2 млн терминалов, где доступна оплата по лицу, включая системы прохода в метро и общественный транспорт крупных городов.

