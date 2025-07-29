Греф заявил о мировом лидерстве России в оплате по биометрии
Россия стала единственной страной, где решена проблема использования биометрии. В рамках этой технологии уровень мошеннических преступлений равен нулю за полтора года, заявил глава Сбербанка Герман Греф на встрече с президентом Владимиром Путиным. Стенограмма диалога опубликована на сайте Кремля.
Он подчеркнул, что «ни одной технологии нет, где бы не было нуля по мошенничеству». «С карточкой мошенники научились работать – и так далее, и так далее. Здесь у нас ноль мошенничеств за полтора года», – сказал Греф.
По словам главы Сбербанка, сейчас в стране работает 100%-ное распознавание лица. На территории РФ установлено уже 1,2 млн терминалов, где доступна оплата по биометрии. Он подчеркнул, что в том числе они действуют в крупных городах при проходе в транспорт, метро.
В середине июля стало известно, что в Москве все турникеты метро будут подключены к биометрическому платежному сервису до конца 2025 г. Как отметил столичный заммэра Максим Ликсутов, способ оплаты проезда уже заработал на всех турникетах таких линий, как Троицкая, Бутовская, Некрасовская и Филевская. Москва также является мировым лидером по количеству видов транспорта, где доступна оплата по биометрии.