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Главная / Технологии /

Греф заявил о мировом лидерстве России в оплате по биометрии

Ведомости

Россия стала единственной страной, где решена проблема использования биометрии. В рамках этой технологии уровень мошеннических преступлений равен нулю за полтора года, заявил глава Сбербанка Герман Греф на встрече с президентом Владимиром Путиным. Стенограмма диалога опубликована на сайте Кремля.

Он подчеркнул, что «ни одной технологии нет, где бы не было нуля по мошенничеству». «С карточкой мошенники научились работать – и так далее, и так далее. Здесь у нас ноль мошенничеств за полтора года», – сказал Греф.

По словам главы Сбербанка, сейчас в стране работает 100%-ное распознавание лица. На территории РФ установлено уже 1,2 млн терминалов, где доступна оплата по биометрии. Он подчеркнул, что в том числе они действуют в крупных городах при проходе в транспорт, метро.

В середине июля стало известно, что в Москве все турникеты метро будут подключены к биометрическому платежному сервису до конца 2025 г. Как отметил столичный заммэра Максим Ликсутов, способ оплаты проезда уже заработал на всех турникетах таких линий, как Троицкая, Бутовская, Некрасовская и Филевская. Москва также является мировым лидером по количеству видов транспорта, где доступна оплата по биометрии.

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