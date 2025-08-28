ЦБ понизил официальный курс доллара до 80,29 рублей
Банк России понизил курс доллара на 29 августа на 0,15 руб. – до 80,29 руб., следует из данных регулятора.
Курс евро вырос на 0,15 руб., до 93,49 руб., юаня – на 0,04 руб., до 11,24 руб.
С 27 декабря 2024 г. ЦБ устанавливает официальные курсы иностранных валют к рублю на основе объединенных данных биржевого и внебиржевого сегментов валютного рынка. Такой подход позволяет повысить репрезентативность показателей.
«Ведомости» 3 июля сообщали, что укрепление рубля к доллару в этом году превзошло ожидания аналитиков по масштабам и продолжительности. Прогнозы изменили в «Альфа-капитале», «Т-инвестициях», ВТБ, Газпромбанке и БКС: если раньше на конец 2025 г. курс доллара оценивался в диапазоне 95–110 руб., то теперь прогнозы на 10 руб. ниже. Однако эксперты по-прежнему ожидают ослабления нацвалюты до 85–100 руб./$. Главный аналитик Совкомбанка Михаил Васильев подчеркивал, что валютный рынок будет реагировать на новости о переговорах по урегулированию конфликта и геополитические факторы. Сообщалось, что рубль может сохранять крепкие позиции на фоне жесткой денежно-кредитной политики.