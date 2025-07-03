Аналитики понижают прогнозы по курсу доллара на 2025 год

В конце 2024 – начале 2025 г. официальный курс доллара превышал 100 руб. Но к концу I квартала доллар ослаб до 83 руб., к концу II квартала – до 78,2 руб. На 3 июля Банк России установил официальный курс доллара на уровне 78,65 руб. (+0,24 руб.) – по отношению к нему рубль с начала года укрепился почти на 23%. Юань к вечеру по мск торговался на Московской бирже по 10,95 руб., что примерно на 20% ниже торгов в начале года.