Аналитики понижают прогнозы по курсу доллара на 2025 год

Аналитики понижают прогнозы по курсу доллара на 2025 годНо нацвалюта все равно начнет ослабевать к концу года – по мере снижения ставок и восстановления импорта
Укрепление рубля к доллару в этом году превзошло ожидания аналитиков как по масштабам, так и по продолжительности. Свои прогнозы в сторону понижения цены доллара изменили в «Альфа-капитале», «Т-инвестициях», ВТБ, Совкомбанке, Газпромбанке, «Цифра брокере», «Финаме» и БКС. Ранее разброс оценок в зависимости от компании был 95–110 руб./$ на конец 2025 г., теперь – на 10 руб. ниже, но все еще предусматривает ослабление нацвалюты до 85–100 руб./$.
В конце 2024 – начале 2025 г. официальный курс доллара превышал 100 руб. Но к концу I квартала доллар ослаб до 83 руб., к концу II квартала – до 78,2 руб. На 3 июля Банк России установил официальный курс доллара на уровне 78,65 руб. (+0,24 руб.) – по отношению к нему рубль с начала года укрепился почти на 23%. Юань к вечеру по мск торговался на Московской бирже по 10,95 руб., что примерно на 20% ниже торгов в начале года.