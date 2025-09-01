Газета
Главная / Финансы /

ВТБ начал принимать заявления на выпуск «Пушкинской карты»

Ведомости

ВТБ начал принимать заявки на выпуск «Пушкинской карты». Оператором этой программы банк станет с 2026 г., сообщили в пресс-службе ВТБ.

Организация будет принимать заявления до 28 декабря 2025 г. Затем его можно будет подать уже с 1 января 2026 г. Такая услуга доступна в приложениях «Госуслуги Культура» и «Почта банк», а также во флагманских клиентских центрах ВТБ и «Почта банка». Карта, которая сейчас уже выпущена для пользователей в «Почта банке», будет работать до 31 декабря 2025 г.

Как отметил заместитель президента – председателя правления ВТБ Александр Пахомов, процесс подачи заявления занимает не более минуты. Такая возможность предоставлена клиентам заранее, чтобы «сделать процесс перехода обслуживания проекта из "Почта банка" в ВТБ максимально комфортным и бесперебойным», объяснил он.

«Пушкинская карта» позволяет гражданам РФ от 14 до 22 лет включительно посещать культурные мероприятия, музеи, театры, кино и выставки. По аналогии с ней президент России Владимир поручил до 10 октября рассмотреть вопросы реализации программы «Детская книжная карта» для семей с детьми в возрасте от трех до шести лет. Номинал карты, которая начнет действовать с 2026 г., составит 3000 руб.

