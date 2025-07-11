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Путин поручил до 10 октября рассмотреть программу «Детская книжная карта»

Ведомости

Президент России Владимир Путин дал поручение рассмотреть вопросы реализации программы «Детская книжная карта» для семей с детьми в возрасте от трех до шести лет. Об этом сообщается на сайте Кремля.

Согласно документу, программа начнет действовать с 2026 г. Номинал карты составит 3000 руб. Также президент поручил определить федеральный орган исполнительной власти, который возьмет на себя общую координацию реализации программы.

5 июня Путин предложил запустить программу «Детская книжная карта». Об этом он заявил на заседании Совета по поддержке русского языка. Президент подчеркнул, что книги играют ключевую роль в воспитательном процессе и формировании семейных традиций. По его словам, произведения классической литературы с высокими нравственными ценностями должны быть доступны каждому ребенку.

Программа будет реализована по аналогии с «Пушкинской картой», которая позволяет школьникам посещать культурные мероприятия, такие как музеи, театры, кино и выставки. Глава государства отмечал, что «Детская книжная карта» будет выдаваться на каждого ребенка, что особенно важно для многодетных семей.

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