Путин поручил до 10 октября рассмотреть программу «Детская книжная карта»

Программа будет реализована по аналогии с «Пушкинской картой», которая позволяет школьникам посещать культурные мероприятия, такие как музеи, театры, кино и выставки. Глава государства отмечал, что «Детская книжная карта» будет выдаваться на каждого ребенка, что особенно важно для многодетных семей.