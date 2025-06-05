Путин предложил с 2026 года запустить «Детскую книжную карту»

21 мая сообщалось, что продажи книг в Москве в 2024 г. составили 24% от всего российского рынка или порядка 22 млрд руб. (без учета подержанных изданий). Автор Тelegram-канала Books & Reviews Валерий Шабашов заявлял, что столицу можно назвать ключевым локальным рынком для издателей в России. По его словам, интерес к чтению поддерживается органически, поскольку в этом городе сконцентрировано множество университетов, культурных и досуговых мест. Также у москвичей более высокая платежеспособность, чем в среднем по регионам.