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Путин предложил с 2026 года запустить «Детскую книжную карту»

Ведомости

Президент РФ Владимир Путин предложил запустить с 2026 г. программу «Детская книжная карта». Об этом он заявил на заседании Совета по поддержке русского языка.

По словам президента, книги – это неотъемлемая часть воспитательного процесса и семейных традиций. Поэтому произведения классической литературы с ее высокими нравственными ценностями должны быть доступны каждому.

Программу детских книжных карт Путин предложил реализовать по аналогии с «Пушкинской картой», которая дает возможность школьникам посещать музеи, театры, кино, выставки.

«Такие карты с номиналом в 3000 руб. получат семьи, в которых растут дошкольники в возрасте от трех до шести лет», – пояснил президент, отметив, что карты будут даваться на каждого ребенка, что очень важно для многодетных семей.

21 мая сообщалось, что продажи книг в Москве в 2024 г. составили 24% от всего российского рынка или порядка 22 млрд руб. (без учета подержанных изданий). Автор Тelegram-канала Books & Reviews Валерий Шабашов заявлял, что столицу можно назвать ключевым локальным рынком для издателей в России. По его словам, интерес к чтению поддерживается органически, поскольку в этом городе сконцентрировано множество университетов, культурных и досуговых мест. Также у москвичей более высокая платежеспособность, чем в среднем по регионам.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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