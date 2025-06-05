Путин предложил с 2026 года запустить «Детскую книжную карту»
Президент РФ Владимир Путин предложил запустить с 2026 г. программу «Детская книжная карта». Об этом он заявил на заседании Совета по поддержке русского языка.
По словам президента, книги – это неотъемлемая часть воспитательного процесса и семейных традиций. Поэтому произведения классической литературы с ее высокими нравственными ценностями должны быть доступны каждому.
Программу детских книжных карт Путин предложил реализовать по аналогии с «Пушкинской картой», которая дает возможность школьникам посещать музеи, театры, кино, выставки.
«Такие карты с номиналом в 3000 руб. получат семьи, в которых растут дошкольники в возрасте от трех до шести лет», – пояснил президент, отметив, что карты будут даваться на каждого ребенка, что очень важно для многодетных семей.
21 мая сообщалось, что продажи книг в Москве в 2024 г. составили 24% от всего российского рынка или порядка 22 млрд руб. (без учета подержанных изданий). Автор Тelegram-канала Books & Reviews Валерий Шабашов заявлял, что столицу можно назвать ключевым локальным рынком для издателей в России. По его словам, интерес к чтению поддерживается органически, поскольку в этом городе сконцентрировано множество университетов, культурных и досуговых мест. Также у москвичей более высокая платежеспособность, чем в среднем по регионам.