Приток средств на фондовый рынок России ускорился во II квартале
Активы розничных инвесторов на брокерских счетах во II квартале 2025 г. выросли до 11 трлн руб. Рост обеспечили как новые вложения, так и подорожание облигаций, следует из обзора Банка России.
Количество клиентов, имеющих на счетах более 10 000 руб., увеличилось до 5,1 млн человек. Чистые взносы розничных инвесторов составили 574 млрд руб. – почти вдвое больше, чем за аналогичный период прошлого года.
Структура вложений также изменилась. Доля облигаций достигла 35%, что стало максимумом с конца 2020 г. Инвесторы фиксировали доходность в длинных ОФЗ и среднесрочных корпоративных облигациях, ожидая дальнейшего снижения ставок. В то же время доля акций сократилась до 28%, что является минимумом с конца 2022 г. На паи фондов пришлось 16%, из которых 9% составили паи биржевых фондов денежного рынка.
6 августа Московская биржа сообщала, что число физлиц с брокерскими счетами достигло 37,8 млн человек (+603 000 за месяц), общее количество открытых счетов составило 70,9 млн. Торговую активность на фондовом рынке в июле проявляли 3,9 млн человек, из которых 357 000 – квалифицированные частные инвесторы.