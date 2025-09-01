Приток средств на фондовый рынок России ускорился во II квартале

Структура вложений также изменилась. Доля облигаций достигла 35%, что стало максимумом с конца 2020 г. Инвесторы фиксировали доходность в длинных ОФЗ и среднесрочных корпоративных облигациях, ожидая дальнейшего снижения ставок. В то же время доля акций сократилась до 28%, что является минимумом с конца 2022 г. На паи фондов пришлось 16%, из которых 9% составили паи биржевых фондов денежного рынка.