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Физлица в июле вложили в ценные бумаги на Мосбирже более 230 млрд рублей

Ведомости

По итогам июля 2025 г. физические лица вложили в ценные бумаги на Московской бирже 232,4 млрд руб. – почти в два раза больше, чем за тот же месяц прошлого года. Об этом говорится в сообщении площадки.

Наиболее активно частные инвесторы вкладывались в облигации – 206,8 млрд руб., что в 3,2 раза превышает показатель июля 2024 г. В акции было инвестировано 13,2 млрд руб., в паи фондов – 12,4 млрд руб.

Число физлиц с брокерскими счетами достигло 37,8 млн человек (+603 000 за месяц), общее количество открытых счетов составило 70,9 млн. Торговую активность на фондовом рынке в июле проявляли 3,9 млн человек, из которых 357 000 – квалифицированные частные инвесторы.

Доля частных инвесторов в обороте торгов акциями и паями фондов составила 66,9%, в сегменте облигаций – 28,1%. Наиболее востребованными акциями в их портфелях остаются бумаги Сбербанка: доля обыкновенных акций составила 31,4%, привилегированных – 7,1%. Также в топе – акции «Лукойла» (14%), «Газпрома» (13%), «Т-Технологий» (6,8%), X5 (5,8%), ВТБ, «Роснефти» и «Яндекса» (по 5,7%), а также привилегированные акции «Сургутнефтегаза» (5%).

В пятерку самых популярных БПИФов вошли фонды денежного рынка LQDT (38,8%), SBMM (19,7%), AKMM (17,2%), BCSD (2,4%) и AMNR (2,0%).

Наибольшей популярностью среди бумаг из Индекса Мосбиржи IPO в июле пользовались акции UGLD, IVAT, SVCB, ASTR, SOFL, MBNK, OZPH, EUTR, DIAS и LEAS.

Количество индивидуальных инвестиционных счетов (ИИС) превысило 6,1 млн (+20 200 за месяц). Торговый оборот на этих счетах вырос на 37,4% и достиг 332,7 млрд руб. Основная часть – сделки с акциями (66,3%), на облигации пришлось 13,2%, на паи фондов – 20,6%.

1 августа сообщалось, что общий объем торгов на Мосбирже за июль составил 149 трлн руб. Оборот на рынке акций, депозитарных расписок и паев достиг 3,2 трлн руб., на рынке облигаций – 4,2 трлн руб. (без учета однодневных бумаг), а на денежном рынке – 116,5 трлн руб.

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