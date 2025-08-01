Объем торгов на Мосбирже в июле достиг 149 трлн рублей
Общий объем торгов на Московской бирже в июле 2025 г. составил 149 трлн руб., следует из сообщения на сайте торговой площадки.
На рынке акций, депозитарных расписок и паев в течение месяца заключены сделки на 3,2 трлн руб. Среднедневной объем торгов составил 103,1 млрд руб. В июле был 31 торговый день, включая восемь выходных.
На рынке облигаций оборот составил 4,2 трлн руб. без учета однодневных бумаг. Среднедневной объем – 174,8 млрд руб. Совокупный объем размещения и обратного выкупа облигаций достиг 2,3 трлн руб., из них на однодневные бумаги пришлось 409 млрд руб.
Торги на срочном рынке достигли 10 трлн руб. при среднедневном объеме 419,3 млрд руб.
Объем торгов на денежном рынке составил 116,5 трлн руб. Среднедневной объем операций в этом сегменте составил 4,9 трлн руб.
Сообщалось, что 9 и 10 августа Мосбиржа протестирует торги выходного дня на срочном рынке и рынке акций. Дополнительная торговая сессия выходного дня в эти дни проводиться не будет.