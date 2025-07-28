Мосбиржа протестирует торги выходного дня на срочном рынке
Московская биржа протестирует 9 и 10 августа торги выходного дня на срочном рынке и рынке акций. Об этом сообщили на сайте площадки.
«9 и 10 августа 2025 г. торги выходного дня на срочном рынке и рынке акций Московской биржи пройдут в режиме тестирования профессиональными участниками торгов. Дополнительная торговая сессия выходного дня в эти дни проводиться не будет», – говорится в сообщении.
Торги в выходные дни на Мосбирже проводятся с 09:50 до 19:00 мск. Аукцион открытия – в 09:50-10:00 мск. Уточняется, что торги в выходные дни 16 и 17 августа на рынке акций и срочном рынке пройдут в обычном режиме.
С 1 марта на Мосбирже запустили торги в выходные дни в экспериментальном режиме. На первом этапе были допущены наиболее ликвидные акции.
До этого торги на бирже проводились только в будние дни. На срочном рынке Мосбиржи проводятся две торговые сессии: основная (с 09:00 до 18:45 мск) и вечерняя (с 19:05 до 23:50 мск). Торги прерываются двумя периодами клиринга – с 14:00 по 14:05 мск и с 18:50 по 19:05 мск.