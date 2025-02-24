Мосбиржа запустит торги в выходные дни с 1 марта
На рынке акций Московской биржи с 1 марта стартуют торги в выходные дни в экспериментальном режиме, следует из сообщения на сайте площадки.
Торги в выходные дни будут проводиться в рамках дополнительной сессии выходного дня, являющейся частью следующего за выходными торгового дня. 1 марта торги в основном режиме (Т+) начнутся с аукциона открытия – с 14:00 по 14:10 мск. Торговый период пройдет с 14:10 до 19:00 мск. 2 марта аукцион открытия начнется в 09:50 мск, торговый период продлится с 10:00 по 19:00 мск.
На первом этапе к торгам в выходные будут допущены наиболее ликвидные акции. Согласно объявлению, для снижения рисков волатильности и обеспечения ликвидности ценовые границы в ходе торгов в выходные будут сужены (максимально допустимое изменение цены бумаги составит 3% от цены закрытия предыдущего торгового дня) и не будут изменяться.
Сейчас торги на биржах проводятся только в будние дни. На срочном рынке Мосбиржи проводятся две торговые сессии: основная (с 09:00 до 18:45 мск) и вечерняя (с 19:05 до 23:50 мск). Торги прерываются двумя периодами клиринга – с 14:00 по 14:05 мск и с 18:50 по 19:05 мск.
Тестирование торгов выходного дня было запущено Мосбиржей 15 февраля. Оно проводилось с 6:15 до 15:00 мск. Было объявлено, что с 18 февраля тестирование будет проводиться ежедневно со статичными датами с 6:15 до 17:30 мск.