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Мосбиржа запустит торги в выходные дни с 1 марта

Ведомости

На рынке акций Московской биржи с 1 марта стартуют торги в выходные дни в экспериментальном режиме, следует из сообщения на сайте площадки.

Торги в выходные дни будут проводиться в рамках дополнительной сессии выходного дня, являющейся частью следующего за выходными торгового дня. 1 марта торги в основном режиме (Т+) начнутся с аукциона открытия – с 14:00 по 14:10 мск. Торговый период пройдет с 14:10 до 19:00 мск. 2 марта аукцион открытия начнется в 09:50 мск, торговый период продлится с 10:00 по 19:00 мск.

На первом этапе к торгам в выходные будут допущены наиболее ликвидные акции. Согласно объявлению, для снижения рисков волатильности и обеспечения ликвидности ценовые границы в ходе торгов в выходные будут сужены (максимально допустимое изменение цены бумаги составит 3% от цены закрытия предыдущего торгового дня) и не будут изменяться.

Сейчас торги на биржах проводятся только в будние дни. На срочном рынке Мосбиржи проводятся две торговые сессии: основная (с 09:00 до 18:45 мск) и вечерняя (с 19:05 до 23:50 мск). Торги прерываются двумя периодами клиринга – с 14:00 по 14:05 мск и с 18:50 по 19:05 мск.

Тестирование торгов выходного дня было запущено Мосбиржей 15 февраля. Оно проводилось с 6:15 до 15:00 мск. Было объявлено, что с 18 февраля тестирование будет проводиться ежедневно со статичными датами с 6:15 до 17:30 мск.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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