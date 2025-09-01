Обязанность банков в РФ проверять клиентов при снятии наличных вступила в силу

21 августа ЦБ утвердил девять признаков мошеннических действий. Среди них не характерное для клиента банка поведение, в том числе будет фиксироваться время суток, сумма и расположение банкомата при проведении операции. Кроме того, несвойственным пользователю может оказаться способ снятия наличных: не с карты, а по QR-коду и т. д., объясняли в регуляторе.