Обязанность банков в РФ проверять клиентов при снятии наличных вступила в силу

С 1 сентября 2025 г. российские банки должны проводить проверку на наличие мошеннических действий при снятии наличных в банкоматах, говорится в законе № 41-ФЗ от 1 апреля 2025 г. Кредитные организации будут следовать девяти критериям Банка России.

При подозрительных признаках банк ограничит снятие наличных через банкомат для клиента до 50 000 руб. в сутки. Лимит будет действовать двое суток, однако пользователь сможет получить наличные в отделениях организации при необходимости.

21 августа ЦБ утвердил девять признаков мошеннических действий. Среди них не характерное для клиента банка поведение, в том числе будет фиксироваться время суток, сумма и расположение банкомата при проведении операции. Кроме того, несвойственным пользователю может оказаться способ снятия наличных: не с карты, а по QR-коду и т. д., объясняли в регуляторе.

Банки также должны обращать внимание на такие признаки, как активная переписка в мессенджерах или по новым телефонным номерам, необычные телефонные звонки за период не менее шести часов до снятия наличных. По мнению регулятора, подозрительной считается и ситуация, когда клиент пришел снимать деньги в течение суток после оформления кредита или увеличения лимита на выдачу наличных.

