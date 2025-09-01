Приток средств на брокерские счета физлиц во II квартале вырос на 22%

Порог для признания инвестора «квалифицированным» инвестором был повышен с 6 млн до 12 млн руб., и темпы роста этой группы замедлились. По итогам II квартала количество квалифицированных инвесторов выросло до 918 000 человек (+0,5% кв/кв и +16% г/г). Одновременно их доля в общем объеме активов физических лиц сократилась с 79% до 78%. Банк России отмечает, что на фоне изменений отдельные брокеры начали актуализировать статус квалифицированного инвестора у клиентов, которые не подтверждали его после перехода от другого брокера.