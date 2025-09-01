Газета
Главная / Финансы /

Приток средств на брокерские счета физлиц во II квартале вырос на 22%

Ведомости

Во II квартале 2025 г. объем нетто-взносов физических лиц на брокерские счета составил 574 млрд руб., что на 22% больше, чем в I квартале, и на 92% больше, чем за тот же период годом ранее. Это следует из данных Банка России.

По итогам квартала число клиентов, зарегистрированных на Московской бирже, достигло 37,2 млн человек – это прирост на 3% кв/кв и 15% г/г. По оценке Центробанка, зарегистрированные на Мосбирже клиенты теперь составляют 49% экономически активного населения страны.

Порог для признания инвестора «квалифицированным» инвестором был повышен с 6 млн до 12 млн руб., и темпы роста этой группы замедлились. По итогам II квартала количество квалифицированных инвесторов выросло до 918 000 человек (+0,5% кв/кв и +16% г/г). Одновременно их доля в общем объеме активов физических лиц сократилась с 79% до 78%. Банк России отмечает, что на фоне изменений отдельные брокеры начали актуализировать статус квалифицированного инвестора у клиентов, которые не подтверждали его после перехода от другого брокера.

Драйвером притока средств во II квартале стали облигации: основной интерес розничных инвесторов сосредоточился на ОФЗ и корпоративных облигациях нефинансовых компаний. Доля облигаций резидентов в структуре активов розничных инвесторов достигла 35%, что, как подчеркивается в обзоре, является максимумом с конца 2020 г.

По итогам июля 2025 г. физические лица вложили в ценные бумаги на Московской бирже 232,4 млрд руб. – почти в два раза больше, чем за тот же месяц прошлого года. Число физлиц с брокерскими счетами достигло 37,8 млн человек (+603 000 за месяц), общее количество открытых счетов составило 70,9 млн. Торговую активность на фондовом рынке в июле проявляли 3,9 млн человек, из которых 357 000 – квалифицированные частные инвесторы.

