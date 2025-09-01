Банк России незначительно повысил курсы доллара и евро на 2 сентября
Банк России незначительно повысил курс доллара на 0,09 руб. до 80,43 руб. на 2 сентября. Это следует из данных на сайте регулятора.
В то же время курс евро поднялся на 0,34 руб. до 94,38 руб. Юань же подешевел на 0,01 руб. до 11,26 руб.
С 27 декабря 2024 г. ЦБ устанавливает официальные курсы иностранных валют к рублю на основе объединенных данных биржевого и внебиржевого сегментов валютного рынка. Такой подход позволяет повысить репрезентативность показателей.
«Ведомости» 3 июля сообщали, что укрепление рубля к доллару в этом году превзошло ожидания аналитиков по масштабам и продолжительности. Прогнозы изменили в «Альфа-капитале», «Т-инвестициях», ВТБ, Газпромбанке и БКС: если раньше на конец 2025 г. курс доллара оценивался в диапазоне 95–110 руб., то теперь прогнозы на 10 руб. ниже. Однако эксперты по-прежнему ожидают ослабления нацвалюты до 85–100 руб./$. Главный аналитик Совкомбанка Михаил Васильев подчеркивал, что валютный рынок будет реагировать на новости о переговорах по урегулированию конфликта и геополитические факторы. Сообщалось, что рубль может сохранять крепкие позиции на фоне жесткой денежно-кредитной политики.