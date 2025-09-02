ЦБ повысил официальный курс доллара на 3 сентября
Официальный курс американского доллара на 3 сентября установлен на уровне 80,59 руб (+0,17 руб.). Это следует из информации на сайте Банка России.
Стоимость европейской валюты снижена до 93,84 руб. (-0,55 руб.), китайского юаня – до 11,26 руб. (0,01 руб.).
На 2 сентября ЦБ незначительно повысил курс доллара на 0,09 руб. до 80,43 руб., евро – на 0,34 руб. до 94,38 руб.
Последний месяц доллар находится на уровне 80 руб. ЦБ незначительно снижает и повышает уровень американской валюты.
ЦБ устанавливает курсы валют после введения американских санкций против Мосбиржи. С конца 2024 г. Банк России устанавливает официальные курсы иностранных валют к рублю на основе объединенных данных биржевого и внебиржевого сегментов валютного рынка. Такой подход позволяет повысить репрезентативность показателей.