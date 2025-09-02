ЦБ повысил официальный курс доллара на 3 сентября

ЦБ устанавливает курсы валют после введения американских санкций против Мосбиржи. С конца 2024 г. Банк России устанавливает официальные курсы иностранных валют к рублю на основе объединенных данных биржевого и внебиржевого сегментов валютного рынка. Такой подход позволяет повысить репрезентативность показателей.