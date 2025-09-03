Правительство выделило свыше 100 млрд рублей на поддержку льготной ипотеки

6 августа стало известно, что выдачи ипотеки растут шестой месяц подряд. По данным Frank RG, в июле банки выдали 72 200 кредитов на 353,6 млрд руб., что на 16,2% больше по количеству и на 15,3% по объему, чем в июне. Впервые за год объем ипотечных кредитов оказался выше уровня прошлого года – на 0,9%, при этом количество сделок все еще ниже на 7,5%.