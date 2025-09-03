Газета
Правительство выделило свыше 100 млрд рублей на поддержку льготной ипотеки

Российское правительство дополнительно направит более 100 млрд руб. на субсидирование льготных ипотечных программ, сообщили в кабмине.

Из них 53,4 млрд руб. предназначены для программы «Семейная ипотека», которая сохраняет ставку 6% для семей с детьми. Еще 9,6 млрд руб. выделено на «Дальневосточную и арктическую ипотеку» со ставкой 2%.

Кроме того, 37,4 млрд руб. пойдут на субсидирование процентных ставок по выданным до этого кредитам в рамках программы «Льготная ипотека», завершившейся 1 июля 2024 г.

«Решение позволит сохранить доступность программ и поддержать граждан, желающих улучшить свои жилищные условия», – пояснили в правительстве.

6 августа стало известно, что выдачи ипотеки растут шестой месяц подряд. По данным Frank RG, в июле банки выдали 72 200 кредитов на 353,6 млрд руб., что на 16,2% больше по количеству и на 15,3% по объему, чем в июне. Впервые за год объем ипотечных кредитов оказался выше уровня прошлого года – на 0,9%, при этом количество сделок все еще ниже на 7,5%.

За январь–июль 2025 г. выдано 372 200 ипотечных кредитов на сумму 1,8 трлн руб., что на 50% меньше по количеству и на 42,9% по объему, чем за тот же период 2024 г.

