Ведяхин: «Сбер» не отмечает роста отказов в реструктуризации
«Сбер» не фиксирует роста отказов в реструктуризации кредитов, заявил первый заместитель председателя правления банка Александр Ведяхин на полях Восточного экономического форума.
По его словам, стратегия банка ориентирована на поддержку клиентов и помощь бизнесу даже в условиях финансовых трудностей. «Мы не отмечаем роста отказов в реструктуризации: все заявки рассматриваются индивидуально, и банк подбирает оптимальные условия для каждого клиента», – сказал он.
Среди мер – снижение ежемесячного платежа, отсрочка выплат, изменение графика, пролонгация долга или капитализация процентов. Ведяхин подчеркнул, что такие механизмы позволяют снизить нагрузку на предприятия и восстановить их ликвидность.
Он также отметил, что высокая ключевая ставка оказывает давление на компании, сокращая их маржинальность. Поэтому в банке рассчитывают, что политика регулятора изменится в пользу дальнейшего смягчения денежно-кредитной политики.
«Снижение ставки позволит уменьшить долговую нагрузку, сделать кредиты более доступными, стимулировать инвестиции и поддержать рост экономики уже в IV квартале», – добавил Ведяхин.
26 мая Банк России рекомендовал банкам реструктурировать кредиты компаний и ИП. Для упрощения процедур ЦБ временно смягчил требования к резервам по таким займам. Льготные условия распространяются на заемщиков без просрочек за последние полгода, с невысокой долговой нагрузкой и реалистичным бизнес-планом на три года.