Ведяхин: «Сбер» не отмечает роста отказов в реструктуризации

По его словам, стратегия банка ориентирована на поддержку клиентов и помощь бизнесу даже в условиях финансовых трудностей. «Мы не отмечаем роста отказов в реструктуризации: все заявки рассматриваются индивидуально, и банк подбирает оптимальные условия для каждого клиента», – сказал он.