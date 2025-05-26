ЦБ рекомендовал банкам реструктурировать кредиты компаний и ИП
Банк России выступил с рекомендацией для банков о реструктуризации кредитов корпоративных заемщиков и индивидуальных предпринимателей, столкнувшихся с временными финансовыми трудностями. Об этом сообщается на официальном сайте регулятора.
Для поддержки компаний и ИП, испытывающих сложности, ЦБ призывает банки идти навстречу заемщикам и предлагать реструктуризацию кредитов.
Чтобы снизить регуляторные издержки для банков и облегчить условия реструктуризации, Банк России временно смягчил требования к формированию резервов по реструктурированным кредитам. Льготные условия распространяются на тех заемщиков, у которых долговая нагрузка не является чрезмерно высокой, отсутствуют просрочки по обслуживанию долга за последние полгода, предоставлен реалистичный бизнес-план на ближайшие три года.
«Банки, в свою очередь, будут регулярно проверять соответствие фактических результатов заемщика контрольным показателям и в случае отклонения должны будут досоздать резерв», – пояснили в ЦБ.
20 мая рейтинговое агентство «Эксперт РА» понизило прогноз по прибыли банковского сектора и кредитованию на 2025 г. Эксперты считают, что за год банки заработают 3,1–3,3 трлн руб. Хотя еще в марте были более оптимистичные цифры в 3,4–3,6 трлн руб. Специалисты поясняли, что к этому приведет удорожание кредитов вслед за ростом ключевой ставки, которая остается на рекордном уровне 21% годовых.