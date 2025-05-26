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ЦБ рекомендовал банкам реструктурировать кредиты компаний и ИП

Ведомости

Банк России выступил с рекомендацией для банков о реструктуризации кредитов корпоративных заемщиков и индивидуальных предпринимателей, столкнувшихся с временными финансовыми трудностями. Об этом сообщается на официальном сайте регулятора.

Для поддержки компаний и ИП, испытывающих сложности, ЦБ призывает банки идти навстречу заемщикам и предлагать реструктуризацию кредитов.

Чтобы снизить регуляторные издержки для банков и облегчить условия реструктуризации, Банк России временно смягчил требования к формированию резервов по реструктурированным кредитам. Льготные условия распространяются на тех заемщиков, у которых долговая нагрузка не является чрезмерно высокой, отсутствуют просрочки по обслуживанию долга за последние полгода, предоставлен реалистичный бизнес-план на ближайшие три года.

«Банки, в свою очередь, будут регулярно проверять соответствие фактических результатов заемщика контрольным показателям и в случае отклонения должны будут досоздать резерв», – пояснили в ЦБ.

20 мая рейтинговое агентство «Эксперт РА» понизило прогноз по прибыли банковского сектора и кредитованию на 2025 г. Эксперты считают, что за год банки заработают 3,1–3,3 трлн руб. Хотя еще в марте были более оптимистичные цифры в 3,4–3,6 трлн руб. Специалисты поясняли, что к этому приведет удорожание кредитов вслед за ростом ключевой ставки, которая остается на рекордном уровне 21% годовых.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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