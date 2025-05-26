ЦБ рекомендовал банкам реструктурировать кредиты компаний и ИП

20 мая рейтинговое агентство «Эксперт РА» понизило прогноз по прибыли банковского сектора и кредитованию на 2025 г. Эксперты считают, что за год банки заработают 3,1–3,3 трлн руб. Хотя еще в марте были более оптимистичные цифры в 3,4–3,6 трлн руб. Специалисты поясняли, что к этому приведет удорожание кредитов вслед за ростом ключевой ставки, которая остается на рекордном уровне 21% годовых.