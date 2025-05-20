«Эксперт РА» ухудшило прогнозы по прибыли банков и кредитованию на 2025 год

ВТБ ждет сокращения выдач в розничном кредитовании по итогам года на 30%, говорит его представитель. Основным драйвером останется ипотека, хотя и здесь выдачи снизятся по сравнению с 2024 г. примерно на 20%, добавил он. Самое существенное сокращение продаж ВТБ прогнозирует в автокредитовании – более чем на 40%. В результате существенного охлаждения спроса граждан на заемные средства темпы прироста розничного кредитного портфеля значительно замедлятся, сетует представитель банка. По итогам этого года рост будет на 4% до 41,1 трлн руб. после 13% в прошлом году, ожидает он. Даже если ЦБ перейдет к смягчению монетарной политики во втором полугодии, «кредитного ренессанса» (переход от сберегательной к потребительской модели поведения) стоит ожидать не ранее второй половины 2026 г., резюмировал представитель ВТБ.