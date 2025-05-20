«Эксперт РА» ухудшило прогнозы по прибыли банков и кредитованию на 2025 год

«Эксперт РА» ухудшило прогнозы по прибыли банков и кредитованию на 2025 годОсновными причинами стали высокие ставки и ужесточение регулирования
Рейтинговое агентство «Эксперт РА» понизило прогноз по прибыли банковского сектора и кредитованию на 2025 г. По новым расчетам, банки заработают 3,1–3,3 трлн руб., хотя еще в марте оценка была 3,4–3,6 трлн руб., следует из обзора, с которым ознакомились «Ведомости». Сокращение прибыли агентство связывает с удорожанием кредитов вслед за ростом ключевой ставки – с октября 2024 г. она находится на рекордном уровне 21% годовых. До конца года в «Эксперт РА» не ожидают значительного смягчения денежно-кредитной политики – потенциал снижения ключевой ставки не превышает 3 п. п.
Сжатие портфеля необеспеченных потребительских кредитов составит 10% (по итогам прошлого года портфель был 14,12 трлн руб.) – в марте «Эксперт РА» прогнозировало 5%. Для снижения нагрузки на капитал банки будут больше кредитовать физлиц через дочерние микрофинансовые организации, а также станут активно использовать секьюритизацию, развивать рассрочку и выдавать залоговые кредиты, полагают в агентстве.
Наибольшая переоценка коснулась портфеля автокредитов – с роста в 10% «Эксперт РА» изменило прогноз на снижение в 5% (2,6 трлн руб. по итогам 2024 г.) из-за ужесточения макропруденциального регулирования. Введение в этом сегменте повышенных надбавок со второго полугодия 2024 г. привело к падению выдач на 1% к концу I квартала, говорится в обзоре. Дополнительное давление на объем выдач окажет рост стоимости новых машин после повышения утильсбора, считают в агентстве.
К концу года объем задолженности граждан по ипотеке может вырасти в пределах 3% (20,1 трлн руб. по итогам 2024 г.) вместо ранее прогнозируемых 5%, следует из обзора. В январе – марте 2025 г. выдачи кредитов на покупку жилья оказались на 42% ниже аналогичного периода годом ранее из-за ограниченного объема льготных программ и практически заградительных рыночных ставок, указало «Эксперт РА».
Портфель крупных корпоративных кредитов, который по итогам I квартала 2025 г. сократился на 4% (абсолютные значения ЦБ не раскрывает), к концу года может показать увеличение в пределах 5% за счет реализации государственных инфраструктурных проектов и оборонных заказов, оценивают в «Эксперт РА». Агентство пересмотрело прошлый прогноз роста в 10%, так как сегмент будет ограничен реализуемым с начала года комплексом мер по снижению концентрации крупных кредитных рисков в банковском секторе, а также распространением макропруденциального регулирования на выдачу ссуд наиболее закредитованным клиентам.
В сегменте малого и среднего бизнеса прогнозируется более оптимистичная ситуация, следует из обзора, к концу 2025 г. прирост портфеля составит 11% (14,5 трлн руб. по итогам 2024 г.), в том числе благодаря действующим программам господдержки.
Отчетность по итогам I квартала 2025 г. демонстрирует, что негативные тенденции пока точечно, но уже начали проявляться в банковской системе, констатирует управляющий по анализу банковского и финансового рынков ПСБ Дмитрий Грицкевич и поэтому ожидает прибыль сектора на уровне около 3 трлн руб. Основными вызовами для банков станут снижение чистой процентной маржи и рост отчислений в резервы на фоне жесткой денежно-кредитной политики регулятора, объясняет он. Прогнозы ПСБ по кредитованию оптимистичнее оценок «Эксперт РА» – в банке ожидают роста кредитного портфеля физлиц на 6%, а юрлиц на 9%.
ВТБ ждет сокращения выдач в розничном кредитовании по итогам года на 30%, говорит его представитель. Основным драйвером останется ипотека, хотя и здесь выдачи снизятся по сравнению с 2024 г. примерно на 20%, добавил он. Самое существенное сокращение продаж ВТБ прогнозирует в автокредитовании – более чем на 40%. В результате существенного охлаждения спроса граждан на заемные средства темпы прироста розничного кредитного портфеля значительно замедлятся, сетует представитель банка. По итогам этого года рост будет на 4% до 41,1 трлн руб. после 13% в прошлом году, ожидает он. Даже если ЦБ перейдет к смягчению монетарной политики во втором полугодии, «кредитного ренессанса» (переход от сберегательной к потребительской модели поведения) стоит ожидать не ранее второй половины 2026 г., резюмировал представитель ВТБ.
В середине марта ЦБ обновил свой прогноз по прибыли банков, повысив его до 3–3,5 трлн руб. с июньских 2,7–3,2 трлн руб. В 2026 г. регулятор прогнозирует прибыль на уровне 3,2–3,8 трлн руб.