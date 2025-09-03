ЦБ: продажи полисов ОСАГО в первом полугодии 2025 года выросли на 4,2%
В период с января по июнь 2025 г. продажи классических полисов ОСАГО на личные легковые автомобили выросли на 4,2% по сравнению с показателем годом ранее. Обычные автомобилисты оформили 17,9 млн полисов, говорится в «Обзоре ключевых показателей деятельности страховщиков за II квартал 2025 г.» Банка России.
Кроме того, согласно данным регулятора, почти на 5% увеличилось количество договоров автокаско с физическими лицами.
В течение указанного периода средняя стоимость классических полисов ОСАГО для личных легковых автомобилей уменьшилась на 4%, составив 6800 руб. В то же время средняя выплата по ним увеличилась на 17% и достигла 108 400 руб. Средняя страховая премия по автокаско для граждан осталась практически на прежнем уровне – 20 300 руб., в то время как выплаты возросли в среднем почти на 12%, составив 183 100 руб.
В целом страховой рынок в первом полугодии 2025 г. продемонстрировал рост примерно на треть, достигнув 1,8 трлн руб., говорится в обзоре Банка России.
В Российском союзе автостраховщиков (РСА) 2 июля рассказали, что в период с января по июнь 2025 г. владельцы авто приобрели в России 16,4 млн электронных полисов ОСАГО. Количество проданных полисов за отчетный период составляет 70%-ную долю от всех реализованных полисов. При этом наибольшее количество электронных версий документа было оформлено в Москве (1,8 млн), Московской области (1,1 млн) и Краснодарском крае (750 000).