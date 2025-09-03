ЦБ: продажи полисов ОСАГО в первом полугодии 2025 года выросли на 4,2%

В течение указанного периода средняя стоимость классических полисов ОСАГО для личных легковых автомобилей уменьшилась на 4%, составив 6800 руб. В то же время средняя выплата по ним увеличилась на 17% и достигла 108 400 руб. Средняя страховая премия по автокаско для граждан осталась практически на прежнем уровне – 20 300 руб., в то время как выплаты возросли в среднем почти на 12%, составив 183 100 руб.