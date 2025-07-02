Продажи электронных полисов ОСАГО выросли на 20% за полгода
В период с января по июнь 2025 г. владельцы авто приобрели в России 16,4 млн электронных полисов ОСАГО (е-ОСАГО), сообщила пресс-служба Российского союза автостраховщиков (РСА). Рост по показателю составил 20% в сравнении с аналогичным периодом 2024 г.
Количество проданных е-ОСАГО за отчетный период составляет 70%-ную долю от всех реализованных полисов. При этом наибольшее количество электронных версий документа было оформлено в Москве (1,8 млн), Московской области (1,1 млн) и Краснодарском крае (750 000). Закрывает топ-10 по этому показателю Самарская область, где было продано 388 000 электронных полисов за полгода.
Президент РСА Евгений Уфимцев напомнил, что с 1 января 2025 г. в России начало действовать в полном объеме электронное урегулирование убытков по ОСАГО. Теперь все страховые компании принимают заявки на выплаты в электронном виде. До этого это можно было сделать только при составлении европротокола через «Госуслуги», сказал он.