Продажи электронных полисов ОСАГО выросли на 20% за полгода

Президент РСА Евгений Уфимцев напомнил, что с 1 января 2025 г. в России начало действовать в полном объеме электронное урегулирование убытков по ОСАГО. Теперь все страховые компании принимают заявки на выплаты в электронном виде. До этого это можно было сделать только при составлении европротокола через «Госуслуги», сказал он.