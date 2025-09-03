Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Идеи управления
Город
Ведомости&
Техуспех
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Бизнес-регата
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Финансы /

ЦБ повысил официальный курс доллара до 80,85 рубля

Ведомости

Официальный курс американского доллара на 4 сентября установлен Центробанком на уровне 80,95 руб. (+0,26 руб.). Это следует из информации на сайте Банка России.

Курс евро вырос на 0,41 руб. до 94,25 руб. Стоимость юаня повысилась до 11,30 руб. (+0,04 руб.).

На 3 сентября ЦБ повысил курс доллара на 0,17 руб. до 80,59 руб., евро – снизил на 0,55 руб. до 93,84 руб.

Последний месяц доллар держится на уровне 80 руб. ЦБ незначительно снижает и повышает уровень американской валюты.

С конца 2024 г. Банк России устанавливает официальные курсы иностранных валют к рублю на основе объединенных данных биржевого и внебиржевого сегментов валютного рынка. Такой подход позволяет повысить репрезентативность показателей.

Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её