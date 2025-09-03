ЦБ повысил официальный курс доллара до 80,85 рубля
Официальный курс американского доллара на 4 сентября установлен Центробанком на уровне 80,95 руб. (+0,26 руб.). Это следует из информации на сайте Банка России.
Курс евро вырос на 0,41 руб. до 94,25 руб. Стоимость юаня повысилась до 11,30 руб. (+0,04 руб.).
На 3 сентября ЦБ повысил курс доллара на 0,17 руб. до 80,59 руб., евро – снизил на 0,55 руб. до 93,84 руб.
Последний месяц доллар держится на уровне 80 руб. ЦБ незначительно снижает и повышает уровень американской валюты.
С конца 2024 г. Банк России устанавливает официальные курсы иностранных валют к рублю на основе объединенных данных биржевого и внебиржевого сегментов валютного рынка. Такой подход позволяет повысить репрезентативность показателей.