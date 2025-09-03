ЦБ: аналитики ждут в сентябре – декабре доллар на уровне 86,4 рубля и ставку в 16%

Прогноз инфляции на 2025 г. снизился на 0,4 п. п. к июльскому опросу до 6,4%. На следующий год он не изменился. Прогноз на 2027 г. понизился на 0,1 п. п. до 4,2%. Уровень безработицы остался без существенных изменений. В 2025 г. средняя безработица снизится до 2,3% (-0,1 п. п.), в 2026 г. – вырастет до 2,5% (-0,1 п. п.), а в 2028 г. – до 3,0%.