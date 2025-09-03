Газета
ЦБ: аналитики ждут в сентябре – декабре доллар на уровне 86,4 рубля и ставку в 16%

Ведомости

Аналитики ожидают средний курс доллара в сентябре – декабре 86,4 руб. и ключевую ставку в 16% годовых. Прогнозы опубликованы на сайте Банка России.

Согласно данным аналитиков, в 2025–2026 гг. ожидается более крепкий рубль – 85,5 руб. за доллар в этом году и 96,0 руб. в следующем. В 2027 г. по прогнозу ожидается доллар по 102,6 руб., а в 2028 г. – по 105,5 руб. В сравнении с июльским опросом рубль крепче на 1,5–2,1% в 2025–2026 гг. и слабее на 0,5–1,1% в 2027–2028 гг.

Средняя ключевая ставка в 2026 г. ожидается в размере 13,2% годовых. Прогноз на 2027 г. повышен на 0,1 п. п. до 10,3%, а на 2028 г. – до 8,5%. Реальная ключевая ставка, рассчитанная аналитиками, – 12,5% в 2025 г., 8,5% (-0,5 п. п.) в 2026 г., 6,0% (+0,1 п. п.) в 2027 г. и 4,4% (-0,1 п. п.) в 2028 г.

Прогноз инфляции на 2025 г. снизился на 0,4 п. п. к июльскому опросу до 6,4%. На следующий год он не изменился. Прогноз на 2027 г. понизился на 0,1 п. п. до 4,2%. Уровень безработицы остался без существенных изменений. В 2025 г. средняя безработица снизится до 2,3% (-0,1 п. п.), в 2026 г. – вырастет до 2,5% (-0,1 п. п.), а в 2028 г. – до 3,0%.

Прогноз роста ВВП в этом году снижен до 1,2% (-0,2 п. п.), а в следующем – не изменился. Прогнозы на 2027–2028 гг. повышены на 0,1 п. п. до 1,9% и 2,0% соответственно. Средний темп прироста ВВП составит 2,1% в год.

Большинство опрошенных «Ведомостями» в конце июля экономистов считали, что к концу года Банк России может опустить ключевую ставку до 14% годовых. В отличие от предыдущих новый прогноз не предполагает возможности повышения ключевой ставки, подчеркнула руководитель отдела макроэкономического анализа ФГ «Финам» Ольга Беленькая. Он соответствует диапазону ключевой ставки на конец года в размере 14–18%, сказала Беленькая.

