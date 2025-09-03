Суд взыскал с Euroclear Bank более $105 млн по иску Сбербанка
Арбитражный суд Москвы удовлетворил иск Сбербанка к бельгийскому Euroclear Bank и постановил взыскать с ответчика около $105,4 млн, что превышает 8,5 млрд руб. по текущему курсу. Об этом сообщают «РИА Новости».
Как уточнил представитель истца, речь идет о доходах по производным финансовым инструментам, которые были заблокированы Euroclear в рамках антироссийских санкций. Эти средства учитывались на счетах двух российских депозитариев.
В Арбитражный суд Москвы поступил групповой иск 12 инвесторов к казначейству Бельгии с требованием выдать им индивидуальные лицензии на разблокировку ценных бумаг. Об этом «Ведомости» писали 2 сентября. Вторым ответчиком по делу проходит бельгийский депозитарий Euroclear, третьими лицами – НРД и OFAC. По мнению инвесторов, действия ответчиков, которые привели к заморозке их бумаг, незаконны, носят дискриминационный характер и противоречат базовым принципам международного права.