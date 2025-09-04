ЦБ сохранил прогноз прибыли банковского сектора
Банк России сохранил прогноз прибыли банковского сектора с учетом результата первого полугодия в диапазоне 3-3,5 млрд руб. Об этом говорится в ежеквартальном обзоре «О развитии банковского сектора», опубликованном на сайте ЦБ.
Прогноз чистой процентной маржи по итогам этого года также сохранен в диапазоне 4-4,4%. Ожидается, что показатель будет ближе к его верхней границе. Во II квартале чистая прибыль банков составила 958 млрд руб. (+29% к первому кварталу). Доходность на капитал выросла до 19,9%.
Требования банков к компаниям во II квартале выросли на 2,4%, в прошлом – они были снижены на 0,2%. ЦБ ожидает, что по мере смягчения денежно-кредитных условий спрос на кредиты будет постепенно увеличиваться. По итогам 2025 г. требования к компаниям вырастут на 9-12%. В предыдущем прогнозе аналитики ожидали 8-13%.
Задолженность населения по ипотеке росла быстрее, чем в I квартале, – +1,4%. По ожиданиям регулятора верхняя граница прогнозного диапазона на этот год снижена до 6% с 8%.
Во II квартале продолжил сокращаться портфель потребительских кредитов (-1,6%) из-за жесткой кредитно-денежной и макропруденциальной политики. Верхняя граница прогнозного диапазона также скорректирована до 2% с 4%. Выдача ипотеки во II квартале увеличилась до 886 млрд руб. в основном за счет льгот (+45%), автокредитов – до 317 млрд руб. (+27% к I кварталу).
26 августа в ЦБ сообщили, что с начала 2025 г. банки заработали 2,1 трлн руб., что в целом соответствует прибыли за аналогичный период 2024 г. Чистая прибыль банковского сектора в июле этого года достигла 397 млрд руб., показав рост на 1,3%.