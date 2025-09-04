ЦБ сохранил прогноз прибыли банковского сектора

Требования банков к компаниям во II квартале выросли на 2,4%, в прошлом – они были снижены на 0,2%. ЦБ ожидает, что по мере смягчения денежно-кредитных условий спрос на кредиты будет постепенно увеличиваться. По итогам 2025 г. требования к компаниям вырастут на 9-12%. В предыдущем прогнозе аналитики ожидали 8-13%.