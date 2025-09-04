Минимальную долю отечественных банкоматов для госбанков подняли с 5% до 50%

По данным ЦБ, на 1 апреля 2025 г. банки используют около 113 000 банкоматов. По словам МВА-профессора бизнес-практики по цифровым финансам РАНХиГС, бывшего вице-президента Ассоциации банков России Алексея Войлукова, если исходить из расчета, что средний срок службы банкомата – 7–8 лет, и учесть постепенное уменьшение парка, то потребности финансовой отрасли составляют около 10 000–15 000 банкоматов в год.