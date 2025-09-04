Минимальную долю отечественных банкоматов для госбанков подняли с 5% до 50%
Для госбанков подняли нормативы по минимальной доле закупок банкоматов и аналогичного оборудования, подключаемого к компьютеру или сети передачи данных с 5% до 50%. Это следует из постановления правительства от 29 августа 2025 г. №1326, опубликованного на сайте правовых актов.
Документ вносит изменения в постановление правительства №1875, которое устанавливает национальный режим в сфере госзакупок, т. е. ограничивает приобретение иностранных решений для определенных категорий товаров. Для общественного обсуждения проект постановления был опубликован 16 июня, о чем писали «Ведомости».
Установить требование по 50%-ной доле отечественных банкоматов в госзакупках ведомство просили российские поставщики оборудования, следовало из письма АНО «Вычислительная техника» (АНО «ВТ»; входят крупные компании – производители электроники) заместителю министра промышленности и торговли Василию Шпаку от 11 июня (в распоряжении «Ведомостей» была копия письма).
До этого постановлением №1875 были установлены более мягкие условия госзакупок электроники. В частности, для банкоматов минимальная доля отечественной продукции составляла 5%.
По данным ЦБ, на 1 апреля 2025 г. банки используют около 113 000 банкоматов. По словам МВА-профессора бизнес-практики по цифровым финансам РАНХиГС, бывшего вице-президента Ассоциации банков России Алексея Войлукова, если исходить из расчета, что средний срок службы банкомата – 7–8 лет, и учесть постепенное уменьшение парка, то потребности финансовой отрасли составляют около 10 000–15 000 банкоматов в год.