Госбанкам придется закупать больше российского оборудования

Госбанкам придется закупать больше российского оборудованияМинпромторг предложил поднять эти нормативы после обращения отечественных производителей электроники
Минпромторг планирует ввести для госбанков, таких как Сбербанк, ВТБ, Газпромбанк, Россельхозбанк, требование по 50%-ной доле закупок отечественных банкоматов и принтеров, а также полный запрет на закупку иностранной контрольно-кассовой техники (ККТ). Это следует из проекта поправок в постановление правительства №1875, которое устанавливает национальный режим в сфере госзакупок, т. е. ограничивает приобретение иностранных решений для определенных категорий товаров. Документ опубликован на портале нормативно-правовых актов 16 июня.
Установить требование по 50%-ной доле отечественных банкоматов в госзакупках ведомство просили российские поставщики оборудования, следует из письма АНО «Вычислительная техника» (АНО ВТ; входят крупные компании – производители электроники) заместителю министра промышленности и торговли Василию Шпаку от 11 июня. «Ведомости» ознакомились с копией письма, представитель Минпромторга подтвердил его получение.
Среди прочего АНО ВТ в письме также предлагала ввести полный запрет на госзакупки по ФЗ-44 (регулирует закупки госструктур) и ФЗ-223 (правила закупок для компаний с госучастием) иностранных ноутбуков, планшетов, мониторов, моноблоков, серверов и систем хранения данных. О возможности введения такого запрета «Коммерсантъ» писал в марте.
Как регулируют закупки
Сейчас постановлением №1875 установлены более мягкие условия госзакупок электроники. Для приобретения иностранной ККТ действует обязательная минимальная доля отечественной продукции в 37%, для банкоматов – 5%. На закупку компьютерной техники распространяется правило «второй лишний», которое прямо запрещает приобретать иностранные решения при наличии отечественных.
Генеральный директор «Сага технологий» (производитель банкоматов) Андрей Жолобов напомнил, что в декабре 2024 г. постановление было обновлено так, что обязательная доля российских банкоматов в госзакупках снизилась с 20 до 5%. По его словам, банки утратили необходимость соблюдать жесткие требования по импортозамещению и в этом году в условиях доминирования в закупках импортных банкоматов производственные активы компании используются лишь на 30%.
Для регулирования рынка принтеров и многофункциональных устройств (МФУ) Минпромторг еще в апреле 2025 г. пошел по пути исключения конкретных иностранных брендов – HP и Fujitsu – из перечня параллельного импорта. Таким образом оборудование этих компаний в принципе невозможно ввезти в Россию. В 2024 г. HP занимала наибольшую долю российского рынка в 17%. При этом весь объем корпоративного рынка лазерных принтеров А4 в год составлял 600 000–650 000 устройств, говорил «Ведомостям» директор департамента компьютерной периферии «Марвел-дистрибуции» Петр Горбей в октябре прошлого года.
Но госзаказчики все равно приобретают иностранные решения, говорится в письме АНО ВТ. В частности, они прибегают к объединению в один лот товаров, включенных и не включенных в реестр Минпромторга (туда входит оборудование, признаваемое российским). Это делает невозможным применение механизма «второй лишний» для отклонения иностранной техники, говорится в письме АНО ВТ. В пример авторы письма приводят закупку администрации Богородского муниципального округа Нижегородской области, которая в апреле 2025 г. приобрела единым лотом набор сканеров, накопителей, видеокамер и другого оборудования за 2 млн руб.
В начале мая «Ведомости» писали о том, что закупка принтеров и МФУ судебного департамента Верховного суда РФ более чем на 1 млрд руб. была прервана ФАС по жалобе интеграторов «Современные технологии» и «Поларис». Компании заявляли, что «заказчик ненадлежащим образом сформировал описание объекта закупки, что привело к соответствию товаров исключительно товарам иностранного производства».
Есть ли риски у банков
Учитывая недозагруженность российских производств, понятно желание отрасли получить эксклюзивные права на госзаказы, говорит независимый аналитик, автор Telegram-канала @RUSmicro Алексей Бойко. В способности поставщиков обеспечить российский рынок отечественной продукцией особых сомнений нет, продолжает он. Но эксперт также подчеркивает сохранение значительной зависимости российских производителей от зарубежных компонентов.
Требование о 50%-ной доле закупок отечественных устройств повысит риски банков, поскольку любая новая техника – это проблемы совместимости и надежности, говорит Бойко. Кроме того, российские аналоги могут потребовать больших расходов на закупку и вложений в инфраструктуру, добавляет он.
Важно понять потребности и ограничения самой финансовой отрасли, отмечает МВА-профессор бизнес-практики по цифровым финансам РАНХиГС, бывший вице-президент Ассоциации банков России Алексей Войлуков. По данным ЦБ на 1 апреля 2025 г., банки используют около 113 000 банкоматов, напомнил он. При этом в последние годы этот парк модернизируется в части функциональных режимов работы, в том числе с возможностью рециркуляции денег для уменьшения затрат на инкассацию, уточняет Войлуков. Но с другой стороны, продолжает эксперт, общее количество банкоматов последние годы постепенно сокращается, потому что наличные все меньше пользуются спросом у граждан.
По словам Войлукова, если исходить из расчета, что средний срок службы банкомата – 7–8 лет, и учесть постепенное уменьшение парка, то потребности финансовой отрасли составляют около 10 000–15 000 банкоматов в год. То есть отечественным игрокам требуется произвести половину от этой цифры и «с таким объемом они вполне могут справиться», считает собеседник. Указанное решение сможет поддержать отечественных производителей и позволит им расширить функционал и наладить выпуск новых моделей, заключил Войлуков.
Представитель ВТБ заявил, что с 2023 г. банк закупает исключительно российскую офисную технику и ее импортозамещение происходит постепенно – по мере планомерного устаревания и вывода из эксплуатации зарубежных устройств. Вопрос закупки банкоматов он не смог оперативно прокомментировать. «Ведомости» также направили запросы в «Сбер» и РСХБ.
Электронщики довольны
Производство отечественных банкоматов осуществляют четыре компании, говорит Жолобов. Это сами «Сага технологии», а также «АТМ акронекс», БФС, «ПК Аквариус». Эти компании совокупно зарегистрировали и внесли в реестр Минпромторга 20 модификаций банкоматов, говорит Жолобов. В 2024 г. «Сага технологии» произвели более 2000 банкоматов – около 11% от общего объема всех приобретенных в России банкоматов, но мощности компании и тогда не были загружены в полном объеме, утверждает топ-менеджер.
На рынке уже есть российские банкоматы и ККТ, но китайские поставщики доминируют, утверждает президент производственной компании «Аквариус» Владимир Степанов, не приводя конкретных брендов. Обязательство по покупке отечественной техники в виде квотирования, т. е. повышения обязательной доли в закупках, позволит ее производителям занять бо́льшую долю рынка, считает он. «Наш банкомат проходит тестирование у ряда заказчиков. Мы планируем начать поставки уже в этом году», – уточнил Степанов.
«Акронекс» поддерживает введение такого ограничения на закупку техники, подтвердил директор по развитию компании Денис Устимов. Он также добавил, что в ноябре 2024 г. компания заключила контракт на поставку первой партии банкоматов для «Сбера» в текущем году в размере 113 шт. Также «Ведомости» направили запрос в БФС.