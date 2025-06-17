Госбанкам придется закупать больше российского оборудования

Важно понять потребности и ограничения самой финансовой отрасли, отмечает МВА-профессор бизнес-практики по цифровым финансам РАНХиГС, бывший вице-президент Ассоциации банков России Алексей Войлуков. По данным ЦБ на 1 апреля 2025 г., банки используют около 113 000 банкоматов, напомнил он. При этом в последние годы этот парк модернизируется в части функциональных режимов работы, в том числе с возможностью рециркуляции денег для уменьшения затрат на инкассацию, уточняет Войлуков. Но с другой стороны, продолжает эксперт, общее количество банкоматов последние годы постепенно сокращается, потому что наличные все меньше пользуются спросом у граждан.