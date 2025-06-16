Все в одну корзину

Все в одну корзинуВ регулировании доступа западных IT-компаний на российский рынок необходим баланс между протекционизмом и технологическим суверенитетом
Уход западных игроков с российского рынка в 2022 г. стал катализатором бурного роста отечественных IT-компаний, чьи продажи ежегодно увеличиваются более чем на 30%, а доля рынка превысила 60%. Несмотря на успехи импортозамещения, некоторые критически важные технологии пока не имеют полноценных российских аналогов. Кроме того, отечественные решения, хотя и демонстрируют зрелость, еще не готовы к конкуренции на мировом уровне. Российский IT-рынок составляет незначительную долю мирового и в большинстве секторов не является коммерчески привлекательным для западных вендоров. В свете возможного возврата западных IT-компаний необходимо выработать сбалансированную стратегию регулирования их доступа на российский рынок и найти золотую середину между протекционистскими мерами и стимулированием импорта и локализации критически важных технологий для обеспечения технологического суверенитета.
Анализ мирового опыта показывает, что страны регулируют доступ на свои рынки международных IT-компаний через требования к форме владения, локализацию и точечные ограничения. В Китае, например, существует прямой запрет на использование иностранного ПО в госкомпаниях, есть требования к сертификации критически важного оборудования и ПО, хранению «важных данных» на территории КНР, а также валютное регулирование при репатриации прибыли. Индия делает акцент на локализации производства в рамках политики Make in India и обязывает локальные компании иметь граждан страны среди учредителей. ЕС осуществляет контроль за сделками M&A с точки зрения конкуренции, а также за иностранными IT-компаниями в части продвижения сервисов.