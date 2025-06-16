Все в одну корзину

Уход западных игроков с российского рынка в 2022 г. стал катализатором бурного роста отечественных IT-компаний, чьи продажи ежегодно увеличиваются более чем на 30%, а доля рынка превысила 60%. Несмотря на успехи импортозамещения, некоторые критически важные технологии пока не имеют полноценных российских аналогов. Кроме того, отечественные решения, хотя и демонстрируют зрелость, еще не готовы к конкуренции на мировом уровне. Российский IT-рынок составляет незначительную долю мирового и в большинстве секторов не является коммерчески привлекательным для западных вендоров. В свете возможного возврата западных IT-компаний необходимо выработать сбалансированную стратегию регулирования их доступа на российский рынок и найти золотую середину между протекционистскими мерами и стимулированием импорта и локализации критически важных технологий для обеспечения технологического суверенитета.