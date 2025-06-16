Все в одну корзину

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В регулировании доступа западных IT-компаний на российский рынок необходим баланс между протекционизмом и технологическим суверенитетом
Андрей Скорочкин , генеральный директор «Рексофт консалтинга»

Уход западных игроков с российского рынка в 2022 г. стал катализатором бурного роста отечественных IT-компаний, чьи продажи ежегодно увеличиваются более чем на 30%, а доля рынка превысила 60%. Несмотря на успехи импортозамещения, некоторые критически важные технологии пока не имеют полноценных российских аналогов. Кроме того, отечественные решения, хотя и демонстрируют зрелость, еще не готовы к конкуренции на мировом уровне. Российский IT-рынок составляет незначительную долю мирового и в большинстве секторов не является коммерчески привлекательным для западных вендоров. В свете возможного возврата западных IT-компаний необходимо выработать сбалансированную стратегию регулирования их доступа на российский рынок и найти золотую середину между протекционистскими мерами и стимулированием импорта и локализации критически важных технологий для обеспечения технологического суверенитета.

Анализ мирового опыта показывает, что страны регулируют доступ на свои рынки международных IT-компаний через требования к форме владения, локализацию и точечные ограничения. В Китае, например, существует прямой запрет на использование иностранного ПО в госкомпаниях, есть требования к сертификации критически важного оборудования и ПО, хранению «важных данных» на территории КНР, а также валютное регулирование при репатриации прибыли. Индия делает акцент на локализации производства в рамках политики Make in India и обязывает локальные компании иметь граждан страны среди учредителей. ЕС осуществляет контроль за сделками M&A с точки зрения конкуренции, а также за иностранными IT-компаниями в части продвижения сервисов.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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