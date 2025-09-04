Газета
Объем открытых позиций на срочном рынке Мосбиржи превысил 3 трлн рублей

Объем открытых позиций на срочном рынке Мосбиржи в августе превысил 3 трлн руб., тогда как годом ранее он составлял 1,9 трлн руб, следует из пресс-релиза биржи.

По итогам месяца общий объем операций на срочном рынке составил 9,8 трлн руб., что выше показателя августа 2024 г. (8,2 трлн руб).

Сделки с фьючерсами и опционами в августе заключали 184 000 клиентов, что также является ростом по сравнению с 132 000 участниками годом ранее. Доля физических лиц в суммарном объеме торгов биржевыми деривативами составила 53%. Среди этих операций 31% пришлось на товарные фьючерсы и опционы, 29% – на валютные производные, и 40% – на деривативы на индексы и акции.

Наиболее популярными инструментами в портфелях физических лиц по состоянию на конец августа стали квартальные фьючерсы на индекс Мосбиржи (MIX), золото (GOLD), газ Генри Хаб (NG), валютные пары «доллар США – российский рубль» (Si) и «китайский юань – российский рубль» (CNY), вечные фьючерсы на индекс Мосбиржи (IMOEXF), а также квартальные фьючерсы на нефть (BR) и индекс RTS (RTS).

Доля вечерней торговой сессии в общем объеме торгов на срочном рынке составила 17%, на утренние торги пришлось 5% от общего объема.

Кроме того, в августе Мосбиржа открыла торги на срочном рынке в выходные дни. Возможностью заключать сделки в субботу и воскресенье воспользовались 34 000 клиентов. Общий объем торгов деривативами в выходные составил 67 млрд руб.

В августе на Мосбирже также разместили 99 новых выпусков корпоративных облигаций от 47 эмитентов с совокупным объемом в 867 млрд руб. Общий объем размещения и обратного выкупа корпоративных облигаций за указанный период достиг 906,1 млрд руб., годом ранее этот показатель составлял 698 млрд руб. Общий объем торгов облигациями, включая размещение и вторичное обращение, составил 2,7 трлн руб., не учитывая однодневные облигации.

