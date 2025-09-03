На Мосбирже в августе разместили почти 100 выпусков корпоративных облигаций

1 сентября стало известно, что во II квартале 2025 г. объем нетто-взносов физических лиц на брокерские счета составил 574 млрд руб., что на 22% больше, чем в I квартале, и на 92% больше, чем за тот же период годом ранее. Драйвером притока средств стали облигации: основной интерес розничных инвесторов сосредоточился на ОФЗ и корпоративных облигациях нефинансовых компаний.