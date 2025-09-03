Газета
Главная / Инвестиции /

На Мосбирже в августе разместили почти 100 выпусков корпоративных облигаций

Ведомости

В августе на Мосбирже разместили 99 новых выпусков корпоративных облигаций от 47 эмитентов с совокупным объемом в 867 млрд руб. Об этом говорится в сообщении площадки.

Общий объем размещения и обратного выкупа корпоративных облигаций за указанный период достиг 906,1 млрд руб., годом ранее этот показатель составлял 698 млрд руб. Общий объем торгов облигациями, включая размещение и вторичное обращение, составил 2,7 трлн руб., не учитывая однодневные облигации. 

В то же время общий объем размещения и обратного выкупа облигаций на Мосбирже в августе 2025 г. составил 1,5 трлн руб., включая размещение однодневных облигаций на сумму 293 млрд руб. Суммарный объем вторичных торгов облигациями также составил 1,5 трлн руб., в то время как в августе 2024 г. этот показатель составлял 775 млрд руб. 

Мосбиржа добавит 98 акций российский компаний на дополнительных сессиях

Инвестиции / Рынки

Общий объем операций физических лиц на рынке облигаций Мосбиржи достиг 522,9 млрд руб, что значительно превышает показатель в 281,5 млрд руб. в августе прошлого года. Доля физических лиц в общем объеме торгов облигациями составила 33,5%.

1 сентября стало известно, что во II квартале 2025 г. объем нетто-взносов физических лиц на брокерские счета составил 574 млрд руб., что на 22% больше, чем в I квартале, и на 92% больше, чем за тот же период годом ранее. Драйвером притока средств стали облигации: основной интерес розничных инвесторов сосредоточился на ОФЗ и корпоративных облигациях нефинансовых компаний.

