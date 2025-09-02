Мосбиржа добавит 98 акций российский компаний на дополнительных сессиях
На дополнительных торговых сессиях будут доступны еще 98 акций российских компаний. Об этом объявили в Мосбирже.
Ценные бумаги станут доступны с 5 сентября на утренней и вечерней торговых сессиях. С 6 сентября торги акциями запустят на сессии выходного дня. «Общее количество торговых инструментов на дополнительной торговой сессии выходного дня достигнет 256, из которых восемь – биржевые фонды», – отметили в представительстве площадки.
Торги в выходные дни на Мосбирже запустили с 1 марта в экспериментальном режиме. До этого торги на бирже проводились только в будние дни. На первом этапе были допущены наиболее ликвидные акции. Торги проводятся с 09:50 до 19:00 мск. Аукцион открытия – в 09:50-10:00 мск.
В августе площадка протестировала торги выходного дня на срочном рынке и рынке акций.
1 сентября в Мосбирже сообщили, что объем операций с момента запуска дополнительной сессии выходного дня на Московской бирже превысил 442,5 млрд руб. Больше миллиона частных инвесторов заключили 11,5 млн сделок с 1 марта 2025 г.