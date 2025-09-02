Мосбиржа добавит 98 акций российский компаний на дополнительных сессиях

Торги в выходные дни на Мосбирже запустили с 1 марта в экспериментальном режиме. До этого торги на бирже проводились только в будние дни. На первом этапе были допущены наиболее ликвидные акции. Торги проводятся с 09:50 до 19:00 мск. Аукцион открытия – в 09:50-10:00 мск.