Мосбиржа запустит торги на срочном рынке в выходные
С 16 августа на срочном рынке Московской биржи стартуют торги в выходные дни. Об этом сообщили на сайте торговой площадки.
Биржа отмечает, что синхронизация торгов производными инструментами и ценными бумагами расширит возможности для арбитражных операций и хеджирования рисков, а также позволит оперативно реагировать на изменения в мировой экономике.
Торги будут проходить как дополнительная сессия выходного дня в составе следующего торгового дня. Инвесторы смогут заключать сделки со всеми фьючерсами и календарными спредами, за исключением валютных контрактов. Опционы будут доступны только в адресном режиме. Ликвидность обеспечат маркетмейкеры.
Чтобы снизить риски волатильности, ценовые границы по индексам, акциям и товарам будут сужены относительно уровней предыдущей вечерней сессии и фиксированы на весь день. Изменения параметров инструментов в ходе выходных торгов не предусмотрены. Торговый период установлен с 10:00 до 19:00 мск (аукцион открытия – с 09:50 до 10:00).
Сообщается, что клиринговые сессии и расчеты в ходе и по итогам дополнительных сессий выходного дня проводиться не будут.
Кроме того, 16 августа стало известно, что к дополнительной сессии будут допущены два новых биржевых фонда: БПИФ «ПСБ – денежный рынок» (PSMM) и БПИФ «Альфа-капитал управляемые облигации» (AKMB).