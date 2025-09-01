Объем операций с запуска торгов по выходным на Мосбирже превысил 442 млрд рублей

Сейчас инвесторы могут заключать сделки со 150 российскими акциями и паями восьми биржевых фондов в рамках дополнительной сессии выходного дня. Такие торги проводятся в субботу и воскресенье с 9:50 до 19:00 мск. Для снижения рисков волатильности и обеспечения ликвидности ценовые границы в выходные сужены до 3% от последней текущей цены предыдущего торгового дня.