Объем операций с запуска торгов по выходным на Мосбирже превысил 442 млрд рублей
Совокупный объем операций с момента запуска дополнительной торговой сессии выходного дня на Московской бирже превысил 442,5 млрд руб., сообщила площадка.
Больше миллиона частных инвесторов заключили 11,5 млн сделок с 1 марта 2025 г.
«Мы продолжим работу по расширению доступного на торгах в выходные инструментария фондового рынка», – заявил управляющий директор по фондовому рынку и цифровым активам Мосбиржи Борис Блохин.
Сейчас инвесторы могут заключать сделки со 150 российскими акциями и паями восьми биржевых фондов в рамках дополнительной сессии выходного дня. Такие торги проводятся в субботу и воскресенье с 9:50 до 19:00 мск. Для снижения рисков волатильности и обеспечения ликвидности ценовые границы в выходные сужены до 3% от последней текущей цены предыдущего торгового дня.
Ликвидность по инструментам на торгах в выходные дни поддерживается маркетмейкерами.
С 16 августа в выходные дни стартовали торги на срочном рынке Мосбиржи. Это расширило возможности для арбитражных операций и хеджирования рисков, а также позволило оперативно реагировать на изменения в мировой экономике.