Греф прогнозирует ослабление курса рубля к концу года
Курс рубля ослабнет до 85-90 руб. за доллар к концу 2025 г. Такими ожиданиями поделился глава «Сбера» Герман Греф в интервью телеканалу «Россия 1».
Греф отметил, что, по его мнению, на данный момент рубль «переукрепился» и его дальнейшего укрепления ждать не стоит. Что-либо предсказать в этой ситуации, по его мнению, сложно, так как история многофакторная.
«Но то, что мы видим сегодня, ослабление [монетарной] политики, которая сейчас происходит, приведет к ослаблению рубля. До конца года, мы считаем 85-90 [руб. за доллар] – это то, что мы должны увидеть», – сказал Греф (цитата по «РИА Новости»).
Вместе с тем Греф отметил, что на ближайшие три года дать прогноз сложно. По его мнению, влияние на курс в ближайшие годы окажет объем импорта и потребительская активность людей.
Банк России установил на 5 сентября официальный курс доллара на уровне 81,2977 руб. Курс евро на ту же дату составит 94,7754 руб., а курс юаня – 11,3536 руб.