Греф прогнозирует ослабление курса рубля к концу года

«Но то, что мы видим сегодня, ослабление [монетарной] политики, которая сейчас происходит, приведет к ослаблению рубля. До конца года, мы считаем 85-90 [руб. за доллар] – это то, что мы должны увидеть», – сказал Греф (цитата по «РИА Новости»).