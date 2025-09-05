В ЦБ объяснили, как избежать «случайной» блокировки карты

Подозрительными банк также может посчитать переводы продавцам в магазинах, на рынках или другим незнакомцам, если не указать верное назначение платежа. Пометка, отметили в Банке России, позволит обезопасить себя и в случае, например, отправления подарка коллеге. Регулятор предупредил и пользователей банковских карт, которые пользуются пиратскими сайтами, услугами нелегальных казино или находятся в других сферах теневого бизнеса.