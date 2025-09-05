В ЦБ объяснили, как избежать «случайной» блокировки карты
Причины блокировки банковской карты могут варьироваться от проблем с уплатой налогов до попадания в базу так называемых «дропов» и подозрений в легализации денежных средств. Однако можно соблюдать несколько правил, которые позволят законопослушному гражданину избежать такой процедуры, сообщила пресс-служба Банка России.
По данным регулятора, нельзя совершать денежные операции по просьбе незнакомых людей, чтобы избежать подозрений банка и не оказаться с заблокированной картой. «Запрет» также коснулся передачи карты или доступа в приложение банка другим лицам.
Кроме того, в ЦБ посоветовали гражданам не возвращать самостоятельно деньги, если они пришли якобы по ошибке. В такой ситуации необходимо обратиться в банк для проведения обратной операции.
Подозрительными банк также может посчитать переводы продавцам в магазинах, на рынках или другим незнакомцам, если не указать верное назначение платежа. Пометка, отметили в Банке России, позволит обезопасить себя и в случае, например, отправления подарка коллеге. Регулятор предупредил и пользователей банковских карт, которые пользуются пиратскими сайтами, услугами нелегальных казино или находятся в других сферах теневого бизнеса.
В случае, когда блокировка уже произошла, в ЦБ посоветовали обратиться в финансовую организацию и узнать, на основании какого закона была проведена процедура. В зависимости от этого клиент должен будет предоставить необходимые документы и в некоторых случаях подать соответствующее заявление.
26 августа регулятор обязал кредитные организации раскрывать причины блокировки карт и приостановки операций по счету, поскольку клиенты должны знать, на каком основании это произошло и что делать для восстановления обслуживания. ЦБ заявил о намерении отслеживать, как банки исполняют данную рекомендацию.