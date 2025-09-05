Газета
ВТБ выразил готовность выдавать ипотеку в ДФО для всех многодетных семей

ВТБ поддерживает инициативу президента России Владимира Путина по расширению условий ипотечной программы по ставке 2% на Дальнем Востоке всем многодетным семьям и работникам сферы образования. Об этом заявил зампредседателя правления банка Александр Пахомов на полях Восточного экономического форума (ВЭФ).

«Банк приступит к реализации инициативы сразу после принятия соответствующих решений», – подчеркнул Пахомов (цитата по ТАСС).

Согласно оценке ВТБ, расширение программы ипотеки позволит сделать ее более социально ориентированной и решить жилищные вопросы большего числа жителей региона. В 2025 г. заемщики купили по программе более 210 000 кв. м жилья. Средний размер ипотечного кредита в этом году составляет порядка 5 млн руб.

5 сентября Путин на пленарном заседании ВЭФа дал поручения распространить ипотечную программу по ставке 2% на Дальнем Востоке на всех работников государственных и муниципальных образовательных учреждений и сделать ее доступной для всех многодетных семей независимо от возраста родителей. Глава государства попросил кабмин внести соответствующие поправки в нормативную базу.

Кроме того, президент предложил расширить дальневосточную и арктическую ипотеку на вторичное жилье. Он указал, что жилищный вопрос является одним из ключевых для решения демографической ситуации в регионе.

