ЦБ выпустит трехрублевую монету в честь изобретателя многокрасочной печати

Ведомости

В обращении 8 сентября появится серебряная монета Банка России номиналом 3 руб., посвященная созданию многокрасочной печати на банкнотах. Она войдет в серию «Изобретения России» в тираже 3000 шт., сообщила пресс-служба регулятора.

«Уже более 130 лет бумажные деньги печатаются способом орловского раската, когда на банкноту наносится несколько красок одновременно. Такой метод обеспечивает точность совпадения красок: линии рисунка, не прерываясь, меняют один цвет на другой», – объяснили в ЦБ. Название техники происходит от фамилии ее автора – мастера Ивана Орлова.

Монета содержит 31,1 г чистого серебра 925-й пробы. Она имеет форму круга диаметром 39 мм. Лицевая сторона изображает герб РФ, надписи «Российская Федерация» и «Банк России». На ней также указан номинал монеты, год ее выпуска и обозначение серебра, исходя из Периодической таблицы Дмитрия Менделеева. Там же можно увидеть пробу сплава, товарный знак Санкт-Петербургского монетного двора и массу чистого драгметалла.

Оборотная сторона представляет собой рельефный портрет Орлова. На его фоне с помощью лазерного матирования показан чертеж печатного станка, который был создан русским мастером. В верхнем правом углу монеты есть надпись: «Орловская печать», внизу – факсимиле подписи Орлова.

25 августа ЦБ выпустил памятную серебряную трехрублевую монету «X Восточный экономический форум» (ВЭФ). Мероприятие проходит с 3 по 6 сентября во Владивостоке. Монета сделана из серебра 925-й пробы и имеет диаметр 39 мм. ЦБ выпустил ее в тираже 3000 единиц.

