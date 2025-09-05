ЦБ выпустит трехрублевую монету в честь изобретателя многокрасочной печати

Монета содержит 31,1 г чистого серебра 925-й пробы. Она имеет форму круга диаметром 39 мм. Лицевая сторона изображает герб РФ, надписи «Российская Федерация» и «Банк России». На ней также указан номинал монеты, год ее выпуска и обозначение серебра, исходя из Периодической таблицы Дмитрия Менделеева. Там же можно увидеть пробу сплава, товарный знак Санкт-Петербургского монетного двора и массу чистого драгметалла.