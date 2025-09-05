Газета
Центробанк повысил курс евро до 95,48 рубля на 6 сентября

Ведомости

Центральный банк России установил официальный курс евро на 6 сентября на уровне 95,48 руб. (+0,70 руб.), следует из данных на сайте регулятора.

Доллар США также подорожал до 81,56 руб., прибавив 0,26 руб. Курс юаня составил 11,39 руб. (+0,03 руб.).

По данным на 5 сентября, официальный курс доллара составил 81,3 руб. Курс евро составил 94,78 руб., а курс юаня – 11,35 руб.

С конца 2024 г. Центробанк устанавливает официальные курсы иностранных валют к рублю на основе объединенных данных биржевого и внебиржевого сегментов валютного рынка. Этот подход дает возможность повысить репрезентативность показателей.

