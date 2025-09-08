Газета
Главная / Финансы /

В Госдуме предложили разблокировать счета граждан сразу после оплаты долгов

Ведомости

Депутаты фракции «Новые люди» Сардана Авксентьева, Антон Ткачев и Александр Демин обратились к министру юстиции Константину Чуйченко с предложением создать механизм автоматической разблокировки счетов граждан после оплаты долгов по штрафам, алиментам, налогам и другим обязательным платежам. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на текст письма парламентариев.

По их словам, сегодня сохраняется проблема длительных задержек в снятии арестов даже после полного погашения задолженности. Основная причина – ручное подтверждение платежей судебными приставами. Авторы инициативы считают, что целесообразно автоматизировать обмен информацией между Государственной информационной системой о государственных и муниципальных платежах (ГИС ГМП) и банками.

«Как только сведения о погашении задолженности фиксируются в системе, она должна формировать распоряжение о немедленной отмене всех ограничений по счетам и картам», – говорится в письме.

Авторы инициативы считают, что при нынешнем уровне развития платежных систем разблокировка средств может происходить максимум в течение часа после оплаты.

29 августа правительство не поддержало идею полного запрета погашения микрозаймов за счет новых кредитов в МФО. Эксперты указывали, что такая новация могла бы лишить заемщиков легальных механизмов реструктуризации долгов.

