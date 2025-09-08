В Госдуме предложили разблокировать счета граждан сразу после оплаты долгов

По их словам, сегодня сохраняется проблема длительных задержек в снятии арестов даже после полного погашения задолженности. Основная причина – ручное подтверждение платежей судебными приставами. Авторы инициативы считают, что целесообразно автоматизировать обмен информацией между Государственной информационной системой о государственных и муниципальных платежах (ГИС ГМП) и банками.