Рынок страхования в России достиг 921,2 млрд рублей во II квартале 2025 года
Во II квартале текущего года рынок страхования в России составил 921,2 млрд руб., следует из расчетов «Ведомостей».
Рынок страхования жизни при этом составил 501,7 млрд руб. Доля премий страхования жизни составила 54,5%.
В I квартале 2025 г. рынок страхования достиг 845,4 млрд руб., а страхования жизни – 448,8 млрд руб. Доля премий страхования жизни за этот период составила 53,1%.
В 2025 г. динамика рынка снизилась относительно IV квартала прошлого года. Тогда рынок страхования достиг 1312,6 млрд руб., страхования жизни – 872,7 млрд руб. Доля премий страхования тогда составляла 66,5%.
Согласно опросу страховых компаний, проведенному в июле – августе рейтинговым агентством «Эксперт РА», больше половины страховщиков (55%) по итогам 2025 г. ждут роста сборов в сегменте страхования жизни от 20 до 50%. Более трети прогнозируют темпы до 10–20%, а 9% – падение до 10%.