Рынок страхования в России достиг 921,2 млрд рублей во II квартале 2025 года

Согласно опросу страховых компаний, проведенному в июле – августе рейтинговым агентством «Эксперт РА», больше половины страховщиков (55%) по итогам 2025 г. ждут роста сборов в сегменте страхования жизни от 20 до 50%. Более трети прогнозируют темпы до 10–20%, а 9% – падение до 10%.