ВТБ нашел покупателя на «Росгосстрах»
Покупателем «Росгосстраха» может стать компания «Балтийский лизинг», предложение по сделке было направлено на согласование в Банк России. Об этом пишет РБК со ссылкой на три источника на страховом рынке, факт переговоров подтвердили в ПСБ (залогодержатель «Балтийского лизинга»).
Два собеседника уточнили, что покупатель хочет профинансировать сделку за счет кредитных средств – это вызвало дополнительные вопросы у ЦБ. Пока решения о финальной структуре сделки еще не принято.