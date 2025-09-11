ВТБ нашел покупателя на «Росгосстрах»

В апреле глава ВТБ Андрей Костин рассказал, что ВТБ нашел по крайней мере двух покупателей на активы РГС. Костин отмечал, что «страховой бизнес сам по себе очень непростой, требующий огромного внимания»: «Думаю, что правильно будет все-таки отдать это в руки профессиональных страховщиков».