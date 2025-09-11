Газета
ВТБ нашел покупателя на «Росгосстрах»

Ведомости

Покупателем «Росгосстраха» может стать компания «Балтийский лизинг», предложение по сделке было направлено на согласование в Банк России. Об этом пишет РБК со ссылкой на три источника на страховом рынке, факт переговоров подтвердили в ПСБ (залогодержатель «Балтийского лизинга»).

Два собеседника уточнили, что покупатель хочет профинансировать сделку за счет кредитных средств – это вызвало дополнительные вопросы у ЦБ. Пока решения о финальной структуре сделки еще не принято.

29 августа первый зампред ВТБ Дмитрий Пьянов сообщил, что сделка по продаже РГС находится на финальном этапе. Пьянов уточнял, что она либо будет закрыта в сентябре, либо не состоится вообще.

В апреле глава ВТБ Андрей Костин рассказал, что ВТБ нашел по крайней мере двух покупателей на активы РГС. Костин отмечал, что «страховой бизнес сам по себе очень непростой, требующий огромного внимания»: «Думаю, что правильно будет все-таки отдать это в руки профессиональных страховщиков».

