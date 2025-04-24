Костин: у ВТБ есть два покупателя на Росгосстрах
«Мы в свое время продали «ВТБ-страхование» СОГАЗу, а теперь вот хотим Росгосстрах продать, потому что страховой бизнес сам по себе очень непростой, требующий огромного внимания. И я думаю, что правильно будет все-таки отдать это в руки профессиональных страховщиков», – отметил Костин.
16 апреля глава ВТБ на форуме Data Fusion заявил, что в ближайшее пять лет финорганизация планирует выйти из непрофильных активов, не относящимся к банковской деятельности. По его словам Центробанк «дестимулирует лезть в другие отрасли» – ожидаются ужесточения требований по непрофильным и нефинансовым активам. «У нас задача выйти из всех этих активов, которые не относятся к прямой банковской деятельности, и заниматься исключительно банковской деятельностью», – сказал Костин (цитата по «Интерфаксу»).