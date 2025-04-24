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Костин: у ВТБ есть два покупателя на Росгосстрах

Ведомости

ВТБ нашел по крайней мере двух покупателей на активы Росгосстраха, сообщил глава банка Андрей Костин, указав на сложности бизнеса в страховой сфере.

«Мы в свое время продали «ВТБ-страхование» СОГАЗу, а теперь вот хотим Росгосстрах продать, потому что страховой бизнес сам по себе очень непростой, требующий огромного внимания. И я думаю, что правильно будет все-таки отдать это в руки профессиональных страховщиков», – отметил Костин.

16 апреля глава ВТБ на форуме Data Fusion заявил, что в ближайшее пять лет финорганизация планирует выйти из непрофильных активов, не относящимся к банковской деятельности. По его словам Центробанк «дестимулирует лезть в другие отрасли» – ожидаются ужесточения требований по непрофильным и нефинансовым активам. «У нас задача выйти из всех этих активов, которые не относятся к прямой банковской деятельности, и заниматься исключительно банковской деятельностью», – сказал Костин (цитата по «Интерфаксу»).

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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