Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Идеи управления
Город
Ведомости&
Техуспех
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Бизнес-регата
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Финансы /

ВТБ снизил ставки по кредитам наличными на четыре пункта

Ведомости

ВТБ снизил ставки по кредитам наличными на четыре пункта после решения Банка России понизить ключевую ставку до 17%. Об этом говорится в сообщении финансовой организации.

В банке также заявили о планах улучшить условия по ипотеке и автокредитам.

12 сентября совет директоров Банка России решил опустить ключевую ставку на 100 базисных пунктов (б. п.) до 17% годовых. Только часть опрошенных «Ведомостями» экспертов – 8 из 23 – ожидала такого результата. Еще трое сомневались в решении и прогнозировали, что она может упасть как до 16, так и до 17%. 12 экономистов предполагали, что ЦБ понизит ставку сразу до 16%. Снижение ключевой ставки стало третьим подряд после того, как с октября 2024 г. она держалась на уровне 21%.

Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте