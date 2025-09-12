Сбербанк снизит ставки по вкладам, ипотеке и потребкредитам с 15 сентября

12 сентября совет директоров Центробанка принял решение опустить ключевую ставку на 100 базисных пунктов до 17% годовых. Этого ожидали только часть опрошенных «Ведомостями» экспертов – 8 из 23. Еще трое сомневались в решении и прогнозировали, что она может упасть как до 16, так и до 17%. 12 экономистов предполагали, что регулятор понизит ставку до 16%. Снижение ключевой ставки стало третьим подряд после того, как с октября 2024 г. она держалась на уровне 21%.