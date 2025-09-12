Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Идеи управления
Город
Ведомости&
Техуспех
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Бизнес-регата
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Финансы /

Сбербанк снизит ставки по вкладам, ипотеке и потребкредитам с 15 сентября

Ведомости

Сбербанк объявил о планах снизить ставки по вкладам, ипотеке и потребительским кредитам с 15 сентября. Об этом сообщил «Ведомостям» представитель банка.

Сбербанк снизит ставки по рыночной ипотеке на 1–2 процентных пункта (п. п.) в зависимости от размера первоначального взноса. Минимальные ставки на «Домклике» составят от 17,4% на покупку первичного жилья, от 17,8% – вторичного, от 17,8% – по программе «Строительство жилого дома». Банк также снизит ставки на 1,5 п. п. по программе «Нецелевой кредит под залог недвижимости». Ставки по уже одобренным и еще невыданным базовым ипотечным программам автоматически скорректируются.

Кроме того, запланировано снижение минимальной ставки по потребительским кредитам – она составит 19,9% годовых. С 15 сентября максимальная ставка по вкладу изменится и составит 15,5% годовых на 3 месяца.

12 сентября совет директоров Центробанка принял решение опустить ключевую ставку на 100 базисных пунктов до 17% годовых. Этого ожидали только часть опрошенных «Ведомостями» экспертов – 8 из 23. Еще трое сомневались в решении и прогнозировали, что она может упасть как до 16, так и до 17%. 12 экономистов предполагали, что регулятор понизит ставку до 16%. Снижение ключевой ставки стало третьим подряд после того, как с октября 2024 г. она держалась на уровне 21%.

Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте