Сбербанк снизит ставки по вкладам, ипотеке и потребкредитам с 15 сентября
Сбербанк объявил о планах снизить ставки по вкладам, ипотеке и потребительским кредитам с 15 сентября. Об этом сообщил «Ведомостям» представитель банка.
Сбербанк снизит ставки по рыночной ипотеке на 1–2 процентных пункта (п. п.) в зависимости от размера первоначального взноса. Минимальные ставки на «Домклике» составят от 17,4% на покупку первичного жилья, от 17,8% – вторичного, от 17,8% – по программе «Строительство жилого дома». Банк также снизит ставки на 1,5 п. п. по программе «Нецелевой кредит под залог недвижимости». Ставки по уже одобренным и еще невыданным базовым ипотечным программам автоматически скорректируются.
Кроме того, запланировано снижение минимальной ставки по потребительским кредитам – она составит 19,9% годовых. С 15 сентября максимальная ставка по вкладу изменится и составит 15,5% годовых на 3 месяца.
12 сентября совет директоров Центробанка принял решение опустить ключевую ставку на 100 базисных пунктов до 17% годовых. Этого ожидали только часть опрошенных «Ведомостями» экспертов – 8 из 23. Еще трое сомневались в решении и прогнозировали, что она может упасть как до 16, так и до 17%. 12 экономистов предполагали, что регулятор понизит ставку до 16%. Снижение ключевой ставки стало третьим подряд после того, как с октября 2024 г. она держалась на уровне 21%.